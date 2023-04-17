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Haberler Galeri Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç'tan şok sözler: Benim karıma ne oldu bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum

Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç'tan şok sözler: Benim karıma ne oldu bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un mutluluğu 8 ay sürdü! Çift yaptıkları ortak açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın başrol oyuncusu haberlerinin hemen ardından gelen ayrılık kararı çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Oğuzhan Koç'un yakın çevresine "Benim karıma ne oldu? Bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum?" dediği iddiaları gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:49
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Demet Özdemir’den ayrılan Oğuzhan Koç’tan şok sözler: Benim karıma ne oldu bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum

29 Ağustos'ta görkemli bir düğünle dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı.

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Demet Özdemir’den ayrılan Oğuzhan Koç’tan şok sözler: Benim karıma ne oldu bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum

Birsen Altuntaş'ın 'evli bir oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.

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Demet Özdemir’den ayrılan Oğuzhan Koç’tan şok sözler: Benim karıma ne oldu bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum

KRİZ ÇIKTI

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.

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Demet Özdemir’den ayrılan Oğuzhan Koç’tan şok sözler: Benim karıma ne oldu bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum

Çiftin evlilik yüzüklerini takmaması dikkat çekerken Özdemir'in eşinin yeni filminin hem galasına hem de after partysine katılmaması soru işaretleri iyiden iyiye artırdı.

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Demet Özdemir’den ayrılan Oğuzhan Koç’tan şok sözler: Benim karıma ne oldu bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum

Tüm bu yaşananların ardından çift ayrılığı sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla doğrulamıştı.