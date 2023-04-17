Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç'tan şok sözler: Benim karıma ne oldu bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un mutluluğu 8 ay sürdü! Çift yaptıkları ortak açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın başrol oyuncusu haberlerinin hemen ardından gelen ayrılık kararı çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Oğuzhan Koç'un yakın çevresine "Benim karıma ne oldu? Bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum?" dediği iddiaları gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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