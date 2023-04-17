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Hadise kendini yatırıma vurdu! Yalı dairesinin ardından...

Mehmet Dinçerler ile olaylı ayrılığı sonrası kendisine 40 milyon TL'ye yalı dairesi alan Hadise, bir yatırım daha yaptı. Bu kez tercihini saatten yana kullanan popçu Elton John, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kim Kardashian, Paris Hilton ve Eva Longoria gibi isimlerde bulunan markayı tercih etti.

Giriş Tarihi: 17.04.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 10:07
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Hadise kendini yatırıma vurdu! Yalı dairesinin ardından...

Sürpriz bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler ile Nisan 2022'de evlenen şarkıcı Hadise, Eylül 2022'de boşanmıştı.

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Hadise kendini yatırıma vurdu! Yalı dairesinin ardından...

5 ay evli kalan popçunun boşanma süreci de olaylı geçmişti. İkili arasında maddi konular hep gündeme geldi.

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Hadise kendini yatırıma vurdu! Yalı dairesinin ardından...

Güzel şarkıcı, boşandıktan hemen sonra kendisine Yeniköy'den 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi alarak da "Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum" mesajı verdi...

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Hadise kendini yatırıma vurdu! Yalı dairesinin ardından...

YILDIZLARIN TERCİHİ

Şimdilerde yeni şarkısı 'Feryat' ile ortalığı kasıp kavuran Hadise, kariyerindeki başarısı sonrası kendisini ödüllendirmiş. Ünlü popçu, dünyaca ünlü birçok ismin de tercih ettiği Franck Muller marka bir saat almış.

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Hadise kendini yatırıma vurdu! Yalı dairesinin ardından...

Yatırımlarını pırlanta, çanta ve saat üzerine yapan Hadise, yeni aldığı saati için ise 500 bin TL gibi rakam ödemiş.