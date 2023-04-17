Hadise kendini yatırıma vurdu! Yalı dairesinin ardından...

Mehmet Dinçerler ile olaylı ayrılığı sonrası kendisine 40 milyon TL'ye yalı dairesi alan Hadise, bir yatırım daha yaptı. Bu kez tercihini saatten yana kullanan popçu Elton John, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kim Kardashian, Paris Hilton ve Eva Longoria gibi isimlerde bulunan markayı tercih etti.