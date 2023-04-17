Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir meydan okuyor! "Bana onu bulun, soyunu kurutacağım!"

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde Cezayir düşmanlarına meydan okuyacak. "Bana onu bulun, soyunu kurutacağım!" sözlerinin damga vurduğu yeni bölüm yine nefes kesecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...