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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir meydan okuyor! "Bana onu bulun, soyunu kurutacağım!"

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde Cezayir düşmanlarına meydan okuyacak. "Bana onu bulun, soyunu kurutacağım!" sözlerinin damga vurduğu yeni bölüm yine nefes kesecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 17.04.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 12:09
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir meydan okuyor! Bana onu bulun, soyunu kurutacağım!

27.Bölüm:

Cezayir, Kayıkçı'nın Bekir'in ölüm anına ilişkin fotoğrafları aile üyelerine ve emniyete gönderdiğini öğrenir. Cezayir, meclisini toplar ve Kayıkçı'ya meydan okumaya karar verir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir meydan okuyor! Bana onu bulun, soyunu kurutacağım!

Tatavlalı, Cezayir'in karşısına daha güçlü çıkabilmek ve sokaklara yeniden hakim olabilmek için ülkenin en güçlü çetesiyle ittifak kurmaya çalışır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir meydan okuyor! Bana onu bulun, soyunu kurutacağım!

Çete lideri Tatavlalı'yla bir araya gelmek için Tatavlalı'yı zorlayacak bir şart ortaya koyar. Tatavlalı, bu planlarını sürdürürken bir yandan Cezayir'in dikkatini dağıtmak ve ona zarar vermek için Firuze'yi hedef alır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir meydan okuyor! Bana onu bulun, soyunu kurutacağım!

Cezayir ise daha önce elinden kaçırdığı Tatavlalı'nın canını almak için Tatavlalı'nın mekanına sert bir baskın düzenler. Baskın sırasında Cezayir, kendi ekibinde bir hain olduğunu anlar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir meydan okuyor! Bana onu bulun, soyunu kurutacağım!

Cezayir, içindeki vicdani yükten kurtulmak ve daha çok zor durumda kalmamak için Leyla'ya ağabeyinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatır.