Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteriyle ekrana damga vuran Merve Dizdar sosyal medyanın gündemine oturdu. Masumlar Apartmanı izleyicisi tarafından araştırma konusu olan Merve Dizdar'ın eşinin de oyuncu olması herkesi şaşırttı. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Merve Dizdar'ın eşi…

