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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer o da…
Etkileyici konusunun yanında başarılı oyunculuklarla da magazin gündemine oturan Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar oyunculuğuyla adeta sosyal medyayı salladı. Masumlar Apartmanı izleyicisi tarafından araştırma konusu olan Merve Dizdar'ın eşi herkesi şaşırttı. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Merve Dizdar'ın eşi...
Giriş Tarihi: 27.10.2020 16:51Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 17:08