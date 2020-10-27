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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Etkileyici konusunun yanında başarılı oyunculuklarla da magazin gündemine oturan Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar oyunculuğuyla adeta sosyal medyayı salladı. Masumlar Apartmanı izleyicisi tarafından araştırma konusu olan Merve Dizdar'ın eşi herkesi şaşırttı. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Merve Dizdar'ın eşi...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 17:08
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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteriyle ekrana damga vuran Merve Dizdar sosyal medyanın gündemine oturdu. Masumlar Apartmanı izleyicisi tarafından araştırma konusu olan Merve Dizdar'ın eşinin de oyuncu olması herkesi şaşırttı. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Merve Dizdar'ın eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

BUĞRA GÜLSOY

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

SERDAR ÖZER