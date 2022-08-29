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Tuğçe Kazaz’dan çok konuşulacak açıklamalar: “LGBT tercih değil dayatmadır”

Bir dönemin en popüler modellerinden olan Tuğçe Kazaz, son dönemde açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Modellik yıllarının kendisi için kayıp bir dönem olduğunu söyleyen Kazaz, Kuran-ı Kerim'in yolunu nasıl aydınlattığını ve LGBT lobisi hakkındaki fikirlerini anlattı. "Bu bir işgaldir ve durdurulmalıdır" diyen ünlü isim, "LGBT tercih değil dayatmadır" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 09:29
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Tuğçe Kazaz’dan çok konuşulacak açıklamalar: “LGBT tercih değil dayatmadır”

Son yıllarda açıklamalarıyla adından söz ettiren Tuğçe Kazaz, eski modellik günlerini, Kuran-ı Kerim'in yolunu nasıl aydınlattığını ve LGBT lobisi hakkındaki fikirlerini anlattı. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunan Kazaz, "LGBT tercih değil dayatmadır" ifadelerini kullandı. İşte o röportaj...

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Tuğçe Kazaz’dan çok konuşulacak açıklamalar: “LGBT tercih değil dayatmadır”

Türkiye'nin en bilinen modellerinden biriyken büyük bir dönüşüm geçirdiniz. Siz bu dönüşümü nasıl açıklıyorsunuz?

Evet, büyük bir dönüşüm geçirdim. Daha önce maddi dünyanın içindeydim. Maddiyatta kazanmanın önemli olduğunu, asıl gücün maddi güçle yükselmek olduğunu, daha çok açılmanın değerli olduğunu, dekolte giyinmenin cesurluk olduğunu düşünen biriydim. Evet çok para kazanıyordum, gittiğim her yerde kapılar bana açılıyordu, popülerdim, beğeniliyordum ama mutsuzdum. Her tür lüksüm vardı ama hiçbir şey beni tatmin etmiyordu, içimde derin bir çukur vardı. Ama hatalar yapsam da içimdeki hayat beni hiç bırakmadı, nerede ihtiyaç duysam tutup beni kaldırdı.

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Tuğçe Kazaz’dan çok konuşulacak açıklamalar: “LGBT tercih değil dayatmadır”

Ben de bu hayat enerjisinin kaynağına ulaşmak için bir arayışa girdim. Bu uzun soluklu bir arayışın sonucunda İslamiyet'in; kendimi gerçekleştirmek, özüme ulaşmak ve enerji frekansımın en yüksek seviyesini yakalamak için, donanım ve yazılımıma en uygun sistem olduğunu keşfettim. İslamiyet'i keşfedene kadar birçok dini, inanışı, öğretiyi inceleyip okudum. Arayış sürecinde yoluma Hristiyanlık çıktı. Ne var ki Hristiyanlığa geçtikten sonra içimdeki o boşluk daha da derinleşti, ruhumu kandırmaya, bu inancın gerçekliğine inandırmaya çalışsam da ruhum bir türlü ikna olmadı. İşte bu noktada ruhumu ikna eden tek kaynak Kur'an-ı Kerim oldu.

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Tuğçe Kazaz’dan çok konuşulacak açıklamalar: “LGBT tercih değil dayatmadır”

Modellik yıllarınıza baktığınızda neler hissediyorsunuz?

Kayıp bir dönemdi benim için. 20'li yaşlarımdaki Tuğçe'yi bugün görsem ona çok kızardım. Kendine, kalbine, vicdanına, organlarına bu kadar haksızlık ettiği için. Hatta mümkün olsa o Tuğçe'yi boğmak ister, iki dakika aynı masada oturmazdım. O kadar uzak bana. Kendime değer vermemişim, kendime haksızlık etmişim. Allah'ın bana verdiği aklı yanlış kullanmışım. Aile düzenine, değerlerimize kıymet vermemişim. Ama bu yanlıştan döndüm şükür.

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Tuğçe Kazaz’dan çok konuşulacak açıklamalar: “LGBT tercih değil dayatmadır”

Her şey yozlaştığı gibi geçmişte içinde bulunduğum camia çok yozlaştı. Dünyanın çok kirli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Siz temiz kalmaya çalışırsanız bu camiada barınamıyorsunuz. Gençlerimiz yanlış yönlendiriliyor, kadınlarımız da. Kadınlarımız tek tipleştiriliyor ve gerçekliklerini başka yerde arıyor. Önce güzelleştirmek için bir sürü operasyon geçirtiyor, sonra "Senin bedenin, senin kararın" dedirttirip o bedeni getir bizimle paylaş diyorlar. Sosyal medyada örneklerini görürsünüz. İşte bu durum kadını ucuzlaştırıyor. İnançlar da özgürlükler de kıyafetlerin içerisinde aranıyor. Özgürlüğünü kılık kıyafette arayan bir toplumun fikir ve inanç dünyası ancak kılık kıyafet kadar oluyor.