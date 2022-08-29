29 Ağustos 2022, Pazartesi
Tuğçe Kazaz’dan çok konuşulacak açıklamalar: “LGBT tercih değil dayatmadır”
Bir dönemin en popüler modellerinden olan Tuğçe Kazaz, son dönemde açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Modellik yıllarının kendisi için kayıp bir dönem olduğunu söyleyen Kazaz, Kuran-ı Kerim'in yolunu nasıl aydınlattığını ve LGBT lobisi hakkındaki fikirlerini anlattı. "Bu bir işgaldir ve durdurulmalıdır" diyen ünlü isim, "LGBT tercih değil dayatmadır" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 29.08.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 09:29
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