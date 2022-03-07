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Kanal D fişini çekti, final tarihi belli oldu! Bu hafta ekrana gelmeyecek! Yayın akışından çıktı...

Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'den hayranlarını üzecek haber geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizinin ne zaman ekranlara veda edeceği merak ediliyor. Sadakatsiz'in düşük reytinglerin ardından final yapacağı iddia edildi. Final tarihi için beklenen açıklama başrol oyuncusu Caner Cindoruk'tan geldi. Hayranları, "Sadakatsiz ne zaman final yapacak?" sorusuna yanıt arıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022 18:16
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Kanal D fişini çekti, final tarihi belli oldu! Bu hafta ekrana gelmeyecek! Yayın akışından çıktı...

Kanal D fişini çekti, final tarihi belli oldu. Bu hafta ekrana gelmeyecek. Yayın akışından çıktı. Bazı karakterlerin diziye erken veda etmesi sonrasında final iddiaları gündeme geldi. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Özge Özder gibi isimlerin yer alıyor. Ekranların sevilen dizisi düşen reytingler nedeniyle final yapma kararı aldı. Dizinin final tarihi için açıklama ise başrol oyuncusu Caner Cindoruk'tan geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kanal D fişini çekti, final tarihi belli oldu! Bu hafta ekrana gelmeyecek! Yayın akışından çıktı...

AÇIKLAMA GELDİ

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in finala yapacağı açıklandı. Kısa süre önce önemli karakterlerin diziye veda etmesi sonrasında final iddiaları gündeme gelmişti. Dizinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Kanal D fişini çekti, final tarihi belli oldu! Bu hafta ekrana gelmeyecek! Yayın akışından çıktı...

2020 yılında yayın hayatına merhaba diyen dizi ilk sezonunda beğenileri üzerine topladı. İkinci sezonda bazı oyunculara veda edilirken, kadroya yeni isimler dahi oldu. Berkay Ateş'i diziye dahil olması sonrasında beklentiler yukarıya çıkmıştı. Ancak beklentilerin karşılanmaması ve reytinglerde beklentinin karşılanmaması sonrasında beklenen açıklama geldi.

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Kanal D fişini çekti, final tarihi belli oldu! Bu hafta ekrana gelmeyecek! Yayın akışından çıktı...

Caner Cindoruk ise dizinin 60. bölümde ekranlara veda edeceğini söyledi. Ancak bu hafta diziye sağlık arası verilme kararı alındı.

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Kanal D fişini çekti, final tarihi belli oldu! Bu hafta ekrana gelmeyecek! Yayın akışından çıktı...

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere

Melis Sezen

Caner Cindoruk

Gözde Seda Altuner

Berkay Ateş

Alp Akar

Yeliz Kuvancı