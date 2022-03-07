HaberlerGaleriKanal D fişini çekti, final tarihi belli oldu! Bu hafta ekrana gelmeyecek! Yayın akışından çıktı...
Kanal D fişini çekti, final tarihi belli oldu! Bu hafta ekrana gelmeyecek! Yayın akışından çıktı...
Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'den hayranlarını üzecek haber geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizinin ne zaman ekranlara veda edeceği merak ediliyor. Sadakatsiz'in düşük reytinglerin ardından final yapacağı iddia edildi. Final tarihi için beklenen açıklama başrol oyuncusu Caner Cindoruk'tan geldi. Hayranları, "Sadakatsiz ne zaman final yapacak?" sorusuna yanıt arıyor.