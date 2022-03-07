Kanal D fişini çekti, final tarihi belli oldu. Bu hafta ekrana gelmeyecek. Yayın akışından çıktı. Bazı karakterlerin diziye erken veda etmesi sonrasında final iddiaları gündeme geldi. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Özge Özder gibi isimlerin yer alıyor. Ekranların sevilen dizisi düşen reytingler nedeniyle final yapma kararı aldı. Dizinin final tarihi için açıklama ise başrol oyuncusu Caner Cindoruk'tan geldi.