12 Mayıs 2023, Cuma
Alişan ve ailesinden yürek yakan paylaşımlar! Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andılar! “Beni keşkelerle bıraktın”
Alişan'ın kardeş Selçuk Tektaş 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan türkücü ve ailesi Selçuk Tektaş'ı doğum gününde bir kez daha andı. Alişan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ne yazsam içimi soğutmayacak, acımı dindirmeyecek" ifadelerini kullanırken yengesi Merve Tektaş aile fotoğraflarını paylaşıp "İyi ki doğmuşsun benim canım Selçuk'um... Keşkelerle beni bıraktın…" mesajını paylaştı. İşte Alişan ve ailesinin yürek yakan paylaşımları...
Giriş Tarihi: 12.05.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 14:00
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