Alişan ve ailesinden yürek yakan paylaşımlar! Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andılar! “Beni keşkelerle bıraktın”

"Zor bir gün... 12 Mayıs 1983… Doğduğun gün dün gibi aklımda... 7 yaşındaydım ve babaannemlere bırakmışlardı, annemle babam beni. Çok güzeldi her şey, ta ki 21 Temmuz'a kadar… Ne yazsam içimi soğutmayacak, acımı dindirmeyecek... Sana yazacağım ve hep söyleyeceğim tek şey var; Beni yaşadığım müddetçe gururlandırman, iyi bir kardeş, evlat, baba, amca, arkadaş, dost oldun. Senden sonra zor her şey çok zor. Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin. Seni çok seviyorum kardeşim, çok seviyorum. Allah'ım seni aldı ve şehit makamında en güzel yerde bizi kavuşacağımız güne kadar bekle olur mu?"