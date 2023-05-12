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Alişan ve ailesinden yürek yakan paylaşımlar! Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andılar! “Beni keşkelerle bıraktın”

Alişan'ın kardeş Selçuk Tektaş 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan türkücü ve ailesi Selçuk Tektaş'ı doğum gününde bir kez daha andı. Alişan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ne yazsam içimi soğutmayacak, acımı dindirmeyecek" ifadelerini kullanırken yengesi Merve Tektaş aile fotoğraflarını paylaşıp "İyi ki doğmuşsun benim canım Selçuk'um... Keşkelerle beni bıraktın…" mesajını paylaştı. İşte Alişan ve ailesinin yürek yakan paylaşımları...

Giriş Tarihi: 12.05.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 14:00
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Alişan ve ailesi Selçuk Tektaş’ı doğum gününde andı! “Beni keşkelerle bıraktın”

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını üzüntüye boğmuştu. Yaşasaydı bugün 43. yaşını kutlayacak olan Selçuk Tektaş'ı ailesi unutmadı.

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Alişan ve ailesi Selçuk Tektaş’ı doğum gününde andı! “Beni keşkelerle bıraktın”

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getiren Tektaş Ailesi, Selçuk Tektaş'ın yeni yaşını kutladı.

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Alişan ve ailesi Selçuk Tektaş’ı doğum gününde andı! “Beni keşkelerle bıraktın”

GÖZÜN ARKADA KALMASIN KARDEŞİM

Kardeşine olan özlemi gün geçtikçe artan Alişan, bir fotoğraf albümü paylaşıp altına şu notu düştü:

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Alişan ve ailesi Selçuk Tektaş’ı doğum gününde andı! “Beni keşkelerle bıraktın”

"Zor bir gün... 12 Mayıs 1983… Doğduğun gün dün gibi aklımda... 7 yaşındaydım ve babaannemlere bırakmışlardı, annemle babam beni. Çok güzeldi her şey, ta ki 21 Temmuz'a kadar… Ne yazsam içimi soğutmayacak, acımı dindirmeyecek... Sana yazacağım ve hep söyleyeceğim tek şey var; Beni yaşadığım müddetçe gururlandırman, iyi bir kardeş, evlat, baba, amca, arkadaş, dost oldun. Senden sonra zor her şey çok zor. Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin. Seni çok seviyorum kardeşim, çok seviyorum. Allah'ım seni aldı ve şehit makamında en güzel yerde bizi kavuşacağımız güne kadar bekle olur mu?"

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Alişan ve ailesi Selçuk Tektaş’ı doğum gününde andı! “Beni keşkelerle bıraktın”

HANGİ ANNE EVLADININ ACISINA DAYANIR

Selçuk Tektaş'ın vefatıyla zor günler geçiren annesi Suzan Tektaş ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: