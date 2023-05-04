04 Mayıs 2023, Perşembe
Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’ünden mutlu haber! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın Cerkutay ve Aygül'ünden müjdeli haber geldi. Çağrı Şensoy ve Buse Arslan aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Şensoy, "Dur ey zaman öyle güzelsin ki..." notunu ekledi. İşte Çağrı Şensoy ile Buse Arslan nişandan ilk kareleri...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 12:13
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9