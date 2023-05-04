Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’ünden mutlu haber! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın Cerkutay ve Aygül'ünden müjdeli haber geldi. Çağrı Şensoy ve Buse Arslan aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Şensoy, "Dur ey zaman öyle güzelsin ki..." notunu ekledi. İşte Çağrı Şensoy ile Buse Arslan nişandan ilk kareleri...