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Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’ünden mutlu haber! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın Cerkutay ve Aygül'ünden müjdeli haber geldi. Çağrı Şensoy ve Buse Arslan aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Şensoy, "Dur ey zaman öyle güzelsin ki..." notunu ekledi. İşte Çağrı Şensoy ile Buse Arslan nişandan ilk kareleri...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 12:13
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Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’ünden mutlu haber! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'da Cerkutay ile Aygül karakterlerini canlandıran Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'dan müjdeli haber geldi.

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Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’ünden mutlu haber! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı

Aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’ünden mutlu haber! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı

Sosyal medya hesaplarında nişandan paylaşım yapmayı ihmal etmeyen çiftten Çağrı Şensoy, "Dur ey zaman öyle güzelsin ki..." ifadelerini kullandı.

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Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’ünden mutlu haber! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı

Buse Arslan ise "Kendimin ve dünyanın yarısını bulduğumda..." notunu ekledi.

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Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’ünden mutlu haber! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı

Burak Çelik, Berk Oktay, Emel Dede, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Didem Balçın gibi birçok ünlü isim paylaşıma yorumda bulundu.