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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde neler oluyor? Yüzükler çıktı

7 ay önce görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde kriz yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Yaşadıkları tartışma sonrası evi terk eden Özdemir aralarındaki sorunları çözdüklerini belirtmiş, ardından Oğuzhan Koç eşinin aracıyla görüntülenmişti. Haftalardır süren krizle ilgili flaş gelişme yaşandı. Evlilik yüzüğünü çıkaran Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan karşılık geldi.

Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 11:42
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde neler oluyor? Yüzükler çıktı

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliklerinde sorun yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Yaşadıkları tartışma sonrası evi terk ettiği konuşulan Özdemir yaşadıkları sorunlar hakkında ilk kez konuşmuştu.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde neler oluyor? Yüzükler çıktı

"SORUMLAR OLUR, DÜZELİR"

"Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" dedi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde neler oluyor? Yüzükler çıktı

"EVİ TERK ETMEDİM"

Demet Özdemir "Evi terk ettiğiniz haberleri doğru mu?" sorusuna ise "Hayır, hayır değil. Yani şu an güncel olarak değil." cevabını verdi. Güzel oyuncu verdiği cevapla kafaları karıştırdı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde neler oluyor? Yüzükler çıktı

Demet Özdemir, birkaç gün önce çıkan, evli bir kadın oyuncunun yine evli bir yönetmenle karavanda samimi bir şekilde yakalandığı şeklindeki iddialarda adının yer almasıyla ilgili de konuştu.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde neler oluyor? Yüzükler çıktı

"HUKUKİ SÜRECİMİZ BAŞLADI"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberler tepki gösteren ünlü oyuncu "Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu. Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil" dedi.