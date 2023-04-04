04 Nisan 2023, Salı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde neler oluyor? Yüzükler çıktı
7 ay önce görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde kriz yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Yaşadıkları tartışma sonrası evi terk eden Özdemir aralarındaki sorunları çözdüklerini belirtmiş, ardından Oğuzhan Koç eşinin aracıyla görüntülenmişti. Haftalardır süren krizle ilgili flaş gelişme yaşandı. Evlilik yüzüğünü çıkaran Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan karşılık geldi.
Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 11:42
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