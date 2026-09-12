Kariyeri boyunca tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da birçok önemli projede yer alan Tamer Levent; "Tepenin Ardı", "Kış Uykusu", "Ertuğrul 1890", "Çiçero" ve "Kendi Yolumda" gibi sinema filmlerinde rol aldı.

Televizyon dünyasında ise "İstanbullu Gelin", "Menajerimi Ara", "Camdaki Kız" ve "Cesur ve Güzel" gibi sevilen yapımlarda izleyici karşısına çıktı.