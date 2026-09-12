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Çetin Tekindor hastanede tedavi görüyor, rolünü Tamer Levent üstlenecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Çirkin" dizisinin sevilen oyuncusu Çetin Tekindor'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi. Usta oyuncunun bir süreliğine ekranlardan uzak kalacağı öğrenilirken, rolüyle ilgili dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Çetin Tekindor hastanede tedavi görüyor, rolünü Tamer Levent üstlenecek 1

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden Çetin Tekindor'dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.

Çetin Tekindor hastanede tedavi görüyor, rolünü Tamer Levent üstlenecek 2

USTA OYUNCU HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

"Babam ve Oğlum" filmindeki Hüseyin Efendi karakteriyle hafızalara kazınan, "Çirkin", "Yalı Çapkını", "İçerde" ve "Kabadayı" gibi birçok projede rol alan 81 yaşındaki usta oyuncunun, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Çetin Tekindor hastanede tedavi görüyor, rolünü Tamer Levent üstlenecek 3

Çetin Tekindor'un bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Çetin Tekindor hastanede tedavi görüyor, rolünü Tamer Levent üstlenecek 4

ROLÜNÜ TAMER LEVENT ÜSTLENECEK

Öte yandan, "Çirkin" dizisinin resmi Instagram sayfasından yapılan açıklamada, Ökkeş karakterine hayat veren Çetin Tekindor'un yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle çekimlere ara vereceği duyuruldu. Açıklamada, Tekindor'un rolünü bir süreliğine Tamer Levent'in üstleneceği belirtildi.

Çetin Tekindor hastanede tedavi görüyor, rolünü Tamer Levent üstlenecek 5

TAMER LEVENT KİMDİR?

Tamer Levent, 13 Ekim 1950'de İzmir'de dünyaya gelen Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, sanat yönetmeni ve oyun yazarıdır.

1977 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun olan Levent, sanat hayatına Devlet Tiyatroları'nda başladı. Önce oyuncu, ardından yönetmen olarak görev yapan usta sanatçı, 1994 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Çetin Tekindor hastanede tedavi görüyor, rolünü Tamer Levent üstlenecek 6

Kariyeri boyunca tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da birçok önemli projede yer alan Tamer Levent; "Tepenin Ardı", "Kış Uykusu", "Ertuğrul 1890", "Çiçero" ve "Kendi Yolumda" gibi sinema filmlerinde rol aldı.

Televizyon dünyasında ise "İstanbullu Gelin", "Menajerimi Ara", "Camdaki Kız" ve "Cesur ve Güzel" gibi sevilen yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Çetin Tekindor hastanede tedavi görüyor, rolünü Tamer Levent üstlenecek 7

Usta oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik, sanat yönetmenliği ve oyun yazarlığı çalışmalarıyla da Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulundu.

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