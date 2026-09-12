2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getiren Pelin Akil, Anıl Altan ile evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Akil'in eski eşi Anıl Altan hakkında söylediği övgü dolu sözler ise sosyal medyada farklı yorumlandı.

Eski eşi Anıl Altan hakkında "Çocuklarıma çok iyi bir baba bulmuşum" diyen Pelin Akil, programda çocukluk yıllarında tuttuğu günlüğe dair dikkat çeken bir anısını da paylaşmıştı. Oyuncu, çocukluk aşkı ile yıllar sonra evlendiği eski eşi Anıl Altan arasındaki sürpriz tesadüfü anlatmıştı.

"Marmaris'te yazlıkta çok küçük yaşta bir aşkım oldu. Günlük de tutuyordum o dönem ve şey yazmışım; 'Umarım bir gün Anıl'la evlenirim.' Yıllar sonra Anıl'la evlendim ama elbette aynı Anıl değil."

Akil'in bu sözleri, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, oyuncunun eski eşi Anıl Altan ile yeniden barıştığını ve çiftin tekrar evleneceğini öne sürdü.

"ALLAH BİR YASTIKTA KOCATSIN"

Akil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben evleniyormuşum... Allah mutlu mesut etsin. Bir yastıkta kocatsın, hangi bensem o. Bir gidin bakın bakalım, ben o düğünde orada mıyım? Öyle bir şey yok. Bunu söylememe gerek var mı? Yine de heyecanlanan, merak eden ya da benim için üzülen arkadaşlar için açıklama yapıyorum."

Pelin Akil böylece, eski eşi Anıl Altan ile yeniden evleneceği yönündeki iddialara açıklık getirmiş oldu.