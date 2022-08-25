İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti: "Daha kaç kişinin canı yanacak?"

"KIZIM ARABADA DEĞİLDİ"

İbrahim Tatlıses'in yanında kızı Elif Ada'nın da olduğu iddia edilmişti. Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konuyla ilgili, şunları söyledi: "İbrahim Bey'le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesini bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş."