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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti: "Daha kaç kişinin canı yanacak?"

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti: "Daha kaç kişinin canı yanacak?"

Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kaza sevenlerini korkuturken eski eşi Ayşegül Yıldız'ı isyan ettirdi. Ünlü şarkıcının ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi. Kızı Elif Ada'nın babasının yanında olmadığını belirten Ayşegül Yıldız Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 17:21
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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti: Daha kaç kişinin canı yanacak?

İbrahim Tatlıses'in trafik kazası geçirdiği haberiyle sarsılan eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti: Daha kaç kişinin canı yanacak?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde bir kamyon ile çarpışarak şarampole yuvarlandı.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti: Daha kaç kişinin canı yanacak?

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Önce kazaya karışan kamyonet vinç yardımıyla çekildi. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs emniyete alındı. Ekiplerle diyalog kuran Tatlıses, "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti: Daha kaç kişinin canı yanacak?

ÇOCUKLARI YANINA KOŞTU

Feci kazayı haber alan İdo Tatlıses, Dilan Çıtak Tatlıses ve bir süredir küs olduğu Ahmet Tatlıses kaza yerine geldi. Olay hakkında ekiplerden bilgi alan kardeşler babalarına destek oldu.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti: Daha kaç kişinin canı yanacak?

"KIZIM ARABADA DEĞİLDİ"

İbrahim Tatlıses'in yanında kızı Elif Ada'nın da olduğu iddia edilmişti. Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konuyla ilgili, şunları söyledi: "İbrahim Bey'le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesini bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş."