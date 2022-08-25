25 Ağustos 2022, Perşembe
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti: "Daha kaç kişinin canı yanacak?"
Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kaza sevenlerini korkuturken eski eşi Ayşegül Yıldız'ı isyan ettirdi. Ünlü şarkıcının ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi. Kızı Elif Ada'nın babasının yanında olmadığını belirten Ayşegül Yıldız Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.
Giriş Tarihi: 25.08.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 17:21
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