Seren Serengil ve Mustafa Tohma’nın düğün tarihi belli oldu!

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla magazin gündemine gelen Seren Serengil, arkadaşı Mustafa Rahman Tohma ile evlenme kararı aldı. Serengil evlilik teklifini kabul ettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyururken çiftin düğün tarihi belli oldu. Serengil, sunuculuk yaptığı magazin programında tüm detayları anlattı.