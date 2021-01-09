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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Seren Serengil ve Mustafa Tohma’nın düğün tarihi belli oldu! Seren Serengil ve Mustafa Tohma’nın düğün tarihi belli oldu!
Yaşadığı sağlık sorunlarıyla magazin gündemine gelen Seren Serengil, arkadaşı Mustafa Rahman Tohma ile evlenme kararı aldı. Serengil evlilik teklifini kabul ettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyururken çiftin düğün tarihi belli oldu. Serengil, sunuculuk yaptığı magazin programında tüm detayları anlattı.
Giriş Tarihi: 09.01.2021 09:50
Arkadaşı Mustafa Tohma ile evleneceğini açıklayan Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında yaz ayında nikah masasına oturacağının müjdesini verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, arkadaşı Mustafa Tohma'dan aldığı evlilik teklifini kabul etti.
Sunuculuk yaptığı magazin programında müjdeli haber hakkında konuşan Serengil, evlilik haberinin detaylarını da verdi.
"ZOR GÜNLERİMDE BANA YARDIMCI OLDU"
Sunucu arkadaşları Bircan Bali ve Arto'nun baskısı üzerine aldığı evlilik teklifinden bahseden Serengil, "Mustafa'yla arkadaştık, hala da arkadaşız. Şu an sevgili değiliz, hiç olmadık da.
"Ben yeni ayrıldığım süreçte onunla tan��ştım. O zaman çocuk kaybettim ve bunalımdaydım. Tek başıma olduğum bir dönemde şefkatli ve içinden geldiği gibi karşılık beklemeden davrandı."