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Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkını koronavirüs bitirdi

Demet Özdemir Can Yaman ile olaylı ilişkisini sonlandırmasının ardından iş insanı Yaman Taciroğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdüren ikilinin aşklarının yarım kaldığı ortaya çıktı. Yaman Taciroğlu'nun yoğun mesaisi ve Özdemir'in yoğun set mesaisi nedeniyle araları açılan aşıkların koronavirüs karantinası nedeniyle yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 10:45
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Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkını koronavirüs bitirdi

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Can Yaman'la dizi setinde başlayan aşkını bitirmesinin ardından Peysan Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Taciroğlu geçen şubat ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkını koronavirüs bitirdi

Ancak çiftin mutluluğu çok kısa sürdü.

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Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkını koronavirüs bitirdi

Cemiyetin ünlü modacısı Nedret Taciroğlu'nun oğlu olan Yaman Taciroğlu'nun yoğun iş mesaileri, Demet Özdemir'in de sürekli sette olması âşıkların arasını açmış.

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Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkını koronavirüs bitirdi

Anlaşmazlıkların üstüne koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinin başlaması da bu ayrılığın tuzu biberi olmuş. Ev karantinası yüzünden görüşemeyen genç âşıklar, yollarını ayırma kararı almış.

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Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkını koronavirüs bitirdi