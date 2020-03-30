Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkını koronavirüs bitirdi

Demet Özdemir Can Yaman ile olaylı ilişkisini sonlandırmasının ardından iş insanı Yaman Taciroğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdüren ikilinin aşklarının yarım kaldığı ortaya çıktı. Yaman Taciroğlu'nun yoğun mesaisi ve Özdemir'in yoğun set mesaisi nedeniyle araları açılan aşıkların koronavirüs karantinası nedeniyle yollarını ayırdığı ortaya çıktı.