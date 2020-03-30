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Haluk Levent’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek yağdı! 10 binin üzerinde aileye…

Sosyal yardım kuruluşu AHBAP ile bugüne kadar birçok yardıma imza atan Haluk Levent, şimdi de coronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir kampanya başlatmıştı. 5 bin aileye yardım etmeyi amaçlayan Haluk Levent, sanat ve spor camiasından onlarca insanın katılımıyla 10.252 aileye yardım edece kadar destek aldı. 10 gün içinde ailelere paketlerini ulaştıracaklarını açıklayan Levent, kampanyaya katılan isimleri de açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 10:34
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Haluk Levent’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek yağdı! 10 binin üzerinde aileye…

Haluk Levent ve AHBAP derneğinin koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ailelere yardım etmek amacıyla başlattığı kampanyaya sanat ve spor camiasından pek çok isimden yardım geldi. 5 bin aileye yardım ulaştırma amacıyla başlatılan kampanya 10.252 aileye yardım ulaştıracak kadar destek aldı.

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Haluk Levent’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek yağdı! 10 binin üzerinde aileye…

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Can Yaman'a, Şükran Ovalı'dan Hande Yener'e, Merih Demiral'dan Umut Nayir'e kadar sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim, ailelerin iki aylık gıda masraflarını karşılamak için seferber oldu.

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Haluk Levent’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek yağdı! 10 binin üzerinde aileye…

İşte kampanyaya yardımda bulunan isimler…

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Haluk Levent’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek yağdı! 10 binin üzerinde aileye…

Merih Demiral 2500 aileye 2 ay

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Haluk Levent’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek yağdı! 10 binin üzerinde aileye…

Şarkıcı Seda Sayan, 360 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.