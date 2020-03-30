Haluk Levent’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek yağdı! 10 binin üzerinde aileye…

Sosyal yardım kuruluşu AHBAP ile bugüne kadar birçok yardıma imza atan Haluk Levent, şimdi de coronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir kampanya başlatmıştı. 5 bin aileye yardım etmeyi amaçlayan Haluk Levent, sanat ve spor camiasından onlarca insanın katılımıyla 10.252 aileye yardım edece kadar destek aldı. 10 gün içinde ailelere paketlerini ulaştıracaklarını açıklayan Levent, kampanyaya katılan isimleri de açıkladı.