30 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Donald Trump Prens Harry ve Meghan Markle’a seslendi: Duydum ki buraya gelmişsiniz

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarının ardından Kanada'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere dönüşünde Kanada'dan ayrılıp ABD'nin Los Angeles kentine taşındıkları ortaya çıkmıştı. Kanada'da yaşadıkları dönemde güvenlik harcamaları nedeniyle sorun yaşayan çifte ABD Başkanı Donald Trump'tan çağrı geldi. Kraliçe'nin büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Trump, çiftin güvenlik harcamaları hakkında kararını açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:18
  • 1
  • 11
Donald Trump Prens Harry ve Meghan Markle’a seslendi: Duydum ki buraya gelmişsiniz

ABD Başkan Donald Trump, Kanada'dan ayrılıp ABD'nin Los Angeles kentine taşındıkları belirtilen Prens Harry ve Meghan Markle'a sosyal medya hesabından seslendi.

  • 2
  • 11
Donald Trump Prens Harry ve Meghan Markle’a seslendi: Duydum ki buraya gelmişsiniz

Trump, Twitter'da paylaştığı mesajına "Kraliçe'nin arkadaşı ve büyük bir hayranıyım" diyerek başladı. Ardından da Prens Harry ile Meghan Markle'ın Kanada'dan ayrılıp ABD'ye gittiklerini belirtti.

  • 3
  • 11
Donald Trump Prens Harry ve Meghan Markle’a seslendi: Duydum ki buraya gelmişsiniz

Trump mesajında "Ancak ABD onların güvenlik masraflarını ödemeyecek. Bunu kendileri ödemek zorundalar" diye yazdı.

  • 4
  • 11
Donald Trump Prens Harry ve Meghan Markle’a seslendi: Duydum ki buraya gelmişsiniz

KARARI DESTEKLENDİ

Trump'ın bu paylaşımının ardından çok sayıda Amerikalı bu kararı desteklediğini belirten mesajlar attı.

  • 5
  • 11
Donald Trump Prens Harry ve Meghan Markle’a seslendi: Duydum ki buraya gelmişsiniz

YARDIM TALEBİ YOK

Bunun üzerine Prens Harry ile Meghan Markel'in sözcüsü, çiftin bu konuda ABD devletinden bir yardım talep etmeyi planlamadığını duyurdu.