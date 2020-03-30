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Donald Trump Prens Harry ve Meghan Markle’a seslendi: Duydum ki buraya gelmişsiniz
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarının ardından Kanada'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere dönüşünde Kanada'dan ayrılıp ABD'nin Los Angeles kentine taşındıkları ortaya çıkmıştı. Kanada'da yaşadıkları dönemde güvenlik harcamaları nedeniyle sorun yaşayan çifte ABD Başkanı Donald Trump'tan çağrı geldi. Kraliçe'nin büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Trump, çiftin güvenlik harcamaları hakkında kararını açıkladı.
Giriş Tarihi: 30.03.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:18
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