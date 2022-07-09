Alişan'ın en acı bayramı! Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden türkücüden yürek sızlatan paylaşım

Alişan'ın kardeş acısı dinmedi! Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden türkücü, yas dolu günler geçirmişti. Kardeşinin emanetleri ve ailesiyle güç bulan şarkıcıdan yine yürek sızlatan bir paylaşım geldi. Kardeşinin mezarını ziyarete giden Alişan böyle seslendi...