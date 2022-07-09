09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alişan'ın en acı bayramı! Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden türkücüden yürek sızlatan paylaşım

Alişan'ın en acı bayramı! Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden türkücüden yürek sızlatan paylaşım

Alişan'ın kardeş acısı dinmedi! Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden türkücü, yas dolu günler geçirmişti. Kardeşinin emanetleri ve ailesiyle güç bulan şarkıcıdan yine yürek sızlatan bir paylaşım geldi. Kardeşinin mezarını ziyarete giden Alişan böyle seslendi...

Giriş Tarihi: 09.07.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 16:32
  • 1
  • 12
Alişan’ın en acı bayramı! Kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden türkücüden yürek sızlatan paylaşım

Kardeş acısı ile geçen bir yılın ardından kendini toplamaya çalışan Alişan'ın buruk bayramı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Alişan’ın en acı bayramı! Kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden türkücüden yürek sızlatan paylaşım

Kurban Bayramı'nda yaptığı paylaşım ile sevenlerini hüzünlendiren Alişan kardeş özlemiyle yanıp tutuşuyor.

  • 3
  • 12
Alişan’ın en acı bayramı! Kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden türkücüden yürek sızlatan paylaşım

Ünlü şarkıcı Alişan, geçen Kurban Bayramı'nda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti.

  • 4
  • 12
Alişan’ın en acı bayramı! Kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden türkücüden yürek sızlatan paylaşım

Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı.

  • 5
  • 12
Alişan’ın en acı bayramı! Kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden türkücüden yürek sızlatan paylaşım

Alişan geçen haftalarda genç yaşta toprağa verdiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde yaptığı paylaşımı ile herkesi hüzünlendirmişti.