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Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu

Kardeşlerim her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerkken dizinin genç oyuncuları da gündeme oturdu. Canlandırdığı Aybike karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Minkari ise en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren Minkari, duru güzelliğiyle de kendisine ilgi topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Melis Minkari'nin Instagram paylaşımları ise hayran bıraktı. Son paylaşımı ise olay oldu. İşte Melis Minkari'nin o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 19.03.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 16:41
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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği Aybike karakteriyle beğeni toplayan Melis Minkari, tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu

Oyunculuğuyla adından söz ettiren güzel oyuncunun özel hayatı ise izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu

Sosyal medyada epey aktif olan Minkari, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen ve bateri ile gitar çalan Melis Minkari, kamera önü oyunculuk eğitiminin ardından ekran mecerasına adım attı.

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari sosyal medyayı salladı! Pozları olay oldu

Craft Oyunculuk Atölyesi'nde tiyatroculuk yapan Melis Minkari, şimdilerde Kardeşlerim dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiriyor.