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Demet Akalın'ın pis bırakılan tuvaletiyle ilgili İrem Derici'den olay paylaşım!
Sundukları sabah programıyla ekranlarda olmaya devam eden Alişan ve Demet Akalın, İbo Show programının başlamasının ardından stüdyo ve kulislerini ortak kullanmaya başlamıştı. Akalın, İbo Show'a konuk gelen ünlü kadınlardan birinin tuvaletini pislettiğini söyleyince ortalık karıştı. Herkes bu ünlünün kim olduğunu merak ederken şarkıcı İrem Derici'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 28.12.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 13:21
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