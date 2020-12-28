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Demet Akalın'ın pis bırakılan tuvaletiyle ilgili İrem Derici'den olay paylaşım!

Sundukları sabah programıyla ekranlarda olmaya devam eden Alişan ve Demet Akalın, İbo Show programının başlamasının ardından stüdyo ve kulislerini ortak kullanmaya başlamıştı. Akalın, İbo Show'a konuk gelen ünlü kadınlardan birinin tuvaletini pislettiğini söyleyince ortalık karıştı. Herkes bu ünlünün kim olduğunu merak ederken şarkıcı İrem Derici'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 13:21
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Demet Akalın'ın pis bırakılan tuvaletiyle ilgili İrem Derici'den olay paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın kulisindeki tuvaletin, İbo Show'a konuk olarak katılan bir sanatçı tarafından pisletildiği ve kötü vaziyette bırakıldığıyla ilgili iddialar ortaya atılmış, Demet Akalın da bu haberle ilgili bir paylaşıma Instagram'da yaptığı yorumla olayı doğrulamıştı.

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Demet Akalın'ın pis bırakılan tuvaletiyle ilgili İrem Derici'den olay paylaşım!

Sosyal medyada gündem olan Demet Akalın'ın tuvaletinin ardından herkes, bu ünlünün kim olduğunu merak etmeye başlamıştı.

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Demet Akalın'ın pis bırakılan tuvaletiyle ilgili İrem Derici'den olay paylaşım!

Çok sayıda sanatçının adının geçtiği bu olayla ilgili İrem Derici'den olay olacak bir paylaşım geldi.

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Demet Akalın'ın pis bırakılan tuvaletiyle ilgili İrem Derici'den olay paylaşım!

"ERKEKLER AYAKTA İŞİYOR"

Bu açıklamalardan sonra herkes o ünlüyü merak ederken İrem Derici ve Demet Akalın'dan bir paylaşım daha geldi. Akalın Derici'yi paylaşarak "Erkekler ayakta işiyor" yorumunu yaptı.

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Demet Akalın'ın pis bırakılan tuvaletiyle ilgili İrem Derici'den olay paylaşım!

Herkes Akalın'ın ne demek istediğini anlamaya çalışırken Derici ise o kişinin kendisi olmadığını söyledi.