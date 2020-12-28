Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle adından söz ettirmeye devam eden Neslihan Atagül sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçük yaşlarda itibaren ekranlarda olan Neslihan Atagül yıllar içindeki oyunculuk performansıyla ekranların en sevilen isimlerinden oldu. Kadir Doğulu ile evliliğiyle de adından söz ettiren Neslihan Atagül, özel hayatıyla mercek altına alındı. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün arasındaki fark ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yakından takip edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aralarındaki boy farkıyla dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte birçok ünlünün gerçek boyları...