Lana Del Rey'e karantina yaramadı! Eski halinden eser kalmadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Los Angeles'ta objektiflere yansıdı. 35 yaşındaki şarkıcı son haliyle şoke etti. Karantina döneminde hareketsiz kalan güzel şarkıcının aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Görenlerin tanımakta zorlandığı Rey'in bu hali sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte Lana Del Rey'in şoke eden değişimi…