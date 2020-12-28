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Lana Del Rey'e karantina yaramadı! Eski halinden eser kalmadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Los Angeles'ta objektiflere yansıdı. 35 yaşındaki şarkıcı son haliyle şoke etti. Karantina döneminde hareketsiz kalan güzel şarkıcının aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Görenlerin tanımakta zorlandığı Rey'in bu hali sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte Lana Del Rey'in şoke eden değişimi…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 12:37
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Lana Del Rey'e karantina yaramadı! Eski halinden eser kalmadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, önceki gün Los Angeles'ta objektiflere yansıdı. 35 yaşındaki Rey, sargılı kolu ve aldığı kilolarıyla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lana Del Rey'e karantina yaramadı! Eski halinden eser kalmadı

Karantina nedeniyle hareketsiz kalan güzel şarkıcının aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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Lana Del Rey'e karantina yaramadı! Eski halinden eser kalmadı

Görenlerin tanımakta zorlandığı 35 yaşındaki Rey'in bu hali sosyal medyada da bir hayli konuşuldu.

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Lana Del Rey'e karantina yaramadı! Eski halinden eser kalmadı

İşte Lana Del Rey'in şoke eden değişimi…

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Lana Del Rey'e karantina yaramadı! Eski halinden eser kalmadı