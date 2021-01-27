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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın bulduğu mektubu kim bıraktı? Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın bulduğu mektubu kim bıraktı?
Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın Hanımağa olmasının ardından yeni dönem başlarken Sevda ve konaktaki tüm kadınlar Züleyha'nın arkasında adeta ona bir kadın ordusu oluşturacaktır. Ümit, Çukurova'ya bir an önce yerleşmek için ev ararken, Demir ona büyük bir iyilik yapacaktır. Züleyha, şirkete geldiğinde Demir için bırakılmış bir mektup bulur. Mektup, geçmişten bir konuşmayı anlatmaktadır ve altında isim yoktur. Çukurova'da Yamanların geçmişten gelen bir düşmanı mı vardır?
Giriş Tarihi: 27.01.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 13:53
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da Züleyha'nın hanım ağalığı ile barış dolu yeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın geleneklerini devam ettiren Züleyha toplu nikah için tüm hazırlıkları tamamlar. Konak da iki gelin verecektir: Gülten ve Fadik!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Düğün, uzun bir aradan sonra şehre yeniden neşe getirir. Fekeli ve Züleyha'nın şahitliğinde neşe içinde bir düğün yaşanacaktır. Ancak düğün boyunca Fikret yine gözünü Demir'den ayırmaz. Hatta düğün telaşının arasında, artık planının bir sonraki aşamasına geçecek fırsatı da bulur!
KADIN DAYANIŞMASI ÇUKUROVA'YI ZENGİNLEŞTİRİYOR!
Demir'in annesinin tüm hisselerini de devretmesinin ardından Züleyha hem toprakların hem şirketin yönetiminde yoğun bir iş hayatına başlar. Ama elbette, yüzlerce yıldır, erkeklerin egemenliğinde iş yapmaya alışılmış topraklarda bu iş o kadar kolay olmayacaktır. Züleyha'nın kadın olmasını fırsat bilerek zorbalık yapan bir grup, karşılarında Züleyha'nın yanı sıra arkasında dimdik duran Sevda'yı bulacaktır!
Sevda da, konaktaki tüm kadınlar da Züleyha'nın arkasında adeta ona bir kadın ordusu oluşturacaktır. Bu kadın dayanışması, aralarındaki başka savaşların kırgınlıklarını da yok etmeye başlar!
YILMAZ'IN 30 MİLYONU NEREDE?
Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst edecektir! Milyonlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın, şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düşecektir! Behice, o parayı bulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Müjgan ise Fekeli'nin yanına da dönemeyeceklerinden, şehrin en ucuz oteline yerleşme planları yapar. Her ikisi de kayıp milyonların Züleyha'da olduğundan emindir.