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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Demet Akalın’ın 3 milyonluk yüzüğü olay oldu
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Demet Akalın, ailesiyle birlikte tatile çıktı. Kızı Hira ve Okan Kurt'la birlikte tatil sezonunu Dubai'de açan ve tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Akalın'ın 3 milyon TL değerindeki tektaşı olay oldu.
Giriş Tarihi: 13.03.2021 12:14
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Demet Akalın, kızı Hira ve hayat arkadaşı Okan Kurt ile tatil sezonunu Dubai'de açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hafta sonunu burada geçirecek olan çift denize girip sahilde güneşlendi.
3 MİLYONLUK TEKTAŞ!
Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Akalın'ın yüzüğü dikkat çekti. Üç milyon değerindeki tektaşını ön plana çıkaran Akalın'a 'hayat size güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.
UĞURLU ÇANTASIYLA ALIŞVERİŞTE
Öte yandan üzerinde sürekli dünyaca ünlü markaların kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz Demet Akalın, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
Spor kıyafet tercih eden 48 yaşındaki şarkıcı, "Uğurlu çantamla geldim. Fotoğrafı da biraz inceltin" diyerek esprili bir şekilde kendisini görüntüleyen habercilere takıldı. Demet Akalın'ın 'uğurlu' dediği çantasının fiyatının 19 bin 500 TL olduğu öğrenildi.