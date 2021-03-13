Demet Akalın’ın 3 milyonluk yüzüğü olay oldu

Spor kıyafet tercih eden 48 yaşındaki şarkıcı, "Uğurlu çantamla geldim. Fotoğrafı da biraz inceltin" diyerek esprili bir şekilde kendisini görüntüleyen habercilere takıldı. Demet Akalın'ın 'uğurlu' dediği çantasının fiyatının 19 bin 500 TL olduğu öğrenildi.