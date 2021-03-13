13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Demet Akalın’ın 3 milyonluk yüzüğü olay oldu

Demet Akalın’ın 3 milyonluk yüzüğü olay oldu

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Demet Akalın, ailesiyle birlikte tatile çıktı. Kızı Hira ve Okan Kurt'la birlikte tatil sezonunu Dubai'de açan ve tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Akalın'ın 3 milyon TL değerindeki tektaşı olay oldu.

Giriş Tarihi: 13.03.2021 12:14
  • 1
  • 8
Demet Akalın’ın 3 milyonluk yüzüğü olay oldu

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Demet Akalın, kızı Hira ve hayat arkadaşı Okan Kurt ile tatil sezonunu Dubai'de açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Demet Akalın’ın 3 milyonluk yüzüğü olay oldu

Hafta sonunu burada geçirecek olan çift denize girip sahilde güneşlendi.

  • 3
  • 8
Demet Akalın’ın 3 milyonluk yüzüğü olay oldu

3 MİLYONLUK TEKTAŞ!

Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Akalın'ın yüzüğü dikkat çekti. Üç milyon değerindeki tektaşını ön plana çıkaran Akalın'a 'hayat size güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.

  • 4
  • 8
Demet Akalın’ın 3 milyonluk yüzüğü olay oldu

UĞURLU ÇANTASIYLA ALIŞVERİŞTE

Öte yandan üzerinde sürekli dünyaca ünlü markaların kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz Demet Akalın, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

  • 5
  • 8
Demet Akalın’ın 3 milyonluk yüzüğü olay oldu

Spor kıyafet tercih eden 48 yaşındaki şarkıcı, "Uğurlu çantamla geldim. Fotoğrafı da biraz inceltin" diyerek esprili bir şekilde kendisini görüntüleyen habercilere takıldı. Demet Akalın'ın 'uğurlu' dediği çantasının fiyatının 19 bin 500 TL olduğu öğrenildi.