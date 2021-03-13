Hülya Avşar evliliği yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

Hülya Avşar, sanat dünyasına adım atmasının ardından magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yıllar önce bir güzellik yarışmasına katılan Hülya Avşar'ın kazandığı tacını eşi yüzünden kaybettiği ortaya çıktı. 1982 yılında düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu. İşte Hülya Avşar'ın merak edilen ilk eşi ve hayatı...