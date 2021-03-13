13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hülya Avşar evliliği yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

Hülya Avşar evliliği yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

Hülya Avşar, sanat dünyasına adım atmasının ardından magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yıllar önce bir güzellik yarışmasına katılan Hülya Avşar'ın kazandığı tacını eşi yüzünden kaybettiği ortaya çıktı. 1982 yılında düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu. İşte Hülya Avşar'ın merak edilen ilk eşi ve hayatı...

Giriş Tarihi: 13.03.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 10:51
  • 1
  • 76
Hülya Avşar evliliği yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

Hülya Avşar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Adını ilk olarak 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında duyuran Avşar, o gece güzellik kraliçesi seçilmişti. Ancak Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ve diğer ünlülerin merak edilen eşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 76
Hülya Avşar evliliği yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

  • 3
  • 76
Hülya Avşar evliliği yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

  • 4
  • 76
Hülya Avşar evliliği yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

  • 5
  • 76
Hülya Avşar evliliği yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ