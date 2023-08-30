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Demet Akalın’ı çıldırtan Okan Kurt yorumu! Takipçisine sert çıktı: Bakma milletin kocasına

2012 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl sonra kızları Hira'yı kucağına alan Demet Akalın ve Okan Kurt, sanat dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adlarından söz ettiren çift, bu kez takipçileriyle yaşadıkları diyalogla gündem oldu. Akalın, Okan Kurt'a "İşsiz güçsüz" diyen takipçisine verdiği yanıtla çok konuşuldu. Akalın'ın cevabının ardından bir yorum da Kurt'tan geldi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 15:57
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Demet Akalın’ı çıldırtan Okan Kurt yorumu! Takipçisine sert çıktı: Bakma milletin kocasına

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile evlendi. 2014'te Hira'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

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Demet Akalın’ı çıldırtan Okan Kurt yorumu! Takipçisine sert çıktı: Bakma milletin kocasına

Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin huzuru ise Okan Kurt'un aile şirketine haciz gelmesiyle kaçtı. Şirketin borçları ödenmeyince icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip haciz işlemi başlattı.

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Demet Akalın’ı çıldırtan Okan Kurt yorumu! Takipçisine sert çıktı: Bakma milletin kocasına

Demet Akalın da ani bir kararla 2018 yılında Okan Kurt'tan boşandı. Bir süre eski eşi ile ayrı kalan Akalın, daha sonra Okan Kurt'u affetti ve çift tekrar birlikte yaşamaya başladı.

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Demet Akalın’ı çıldırtan Okan Kurt yorumu! Takipçisine sert çıktı: Bakma milletin kocasına

Zor günleri atlatan ve mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam eden çift, sosyal medyadaki romantik pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

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Demet Akalın’ı çıldırtan Okan Kurt yorumu! Takipçisine sert çıktı: Bakma milletin kocasına

Ünlü çift, bu kez ise bambaşka bir olayla gündeme geldi.