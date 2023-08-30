Demet Akalın’ı çıldırtan Okan Kurt yorumu! Takipçisine sert çıktı: Bakma milletin kocasına

2012 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl sonra kızları Hira'yı kucağına alan Demet Akalın ve Okan Kurt, sanat dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adlarından söz ettiren çift, bu kez takipçileriyle yaşadıkları diyalogla gündem oldu. Akalın, Okan Kurt'a "İşsiz güçsüz" diyen takipçisine verdiği yanıtla çok konuşuldu. Akalın'ın cevabının ardından bir yorum da Kurt'tan geldi. İşte o yorumlar...