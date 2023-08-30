Anne oğul arasında buzlar eridi! Seda Sayan Oğulcan Engin’e böyle seslendi

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuş, evliliği oğlu Oğulcan Engin ile arasını açmıştı. Oğluyla arasındaki buzları eriten Sayan, sosyal medya hesabında Oğulcan Engin'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. "Gözbebeğim" diye seslendiği oğluyla verdiği poz sosyal medyayı salladı.