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Anne oğul arasında buzlar eridi! Seda Sayan Oğulcan Engin’e böyle seslendi

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuş, evliliği oğlu Oğulcan Engin ile arasını açmıştı. Oğluyla arasındaki buzları eriten Sayan, sosyal medya hesabında Oğulcan Engin'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. "Gözbebeğim" diye seslendiği oğluyla verdiği poz sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 30.08.2023 14:03
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Anne oğul arasında buzlar eridi! Seda Sayan Oğulcan Engin’e böyle seslendi

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile evliliği oğlu Oğulcan Engin ile arasını açmıştı.

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Anne oğul arasında buzlar eridi! Seda Sayan Oğulcan Engin’e böyle seslendi

OĞULCAN ENGİN NİKAHA KATILMADI

Engin'in annesinin nikah töreninde olmaması dikkat çekmişti. Seda Sayan'ın oğlunu yanında görmek istemesine rağmen evliliğe tepki gösteren Oğulcan Engin'in düğüne katılmadığı iddia edilmişti.

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Anne oğul arasında buzlar eridi! Seda Sayan Oğulcan Engin’e böyle seslendi

Oğluyla arasındaki buzları eriten ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında Oğulcan Engin'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Anne oğul arasında buzlar eridi! Seda Sayan Oğulcan Engin’e böyle seslendi

Sayan, Oğulcan Engin ile verdiği pozları Instagram sayfasında "İyi ki doğdun gözbebeğim, sağlıkla yaşa canım oğlum. Allah'ım esirgesin seni kalbim" notuyla yayınladı.

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Anne oğul arasında buzlar eridi! Seda Sayan Oğulcan Engin’e böyle seslendi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi göstererek Engin'in doğum gününü kutladı.