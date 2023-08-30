Sinem Kobal ilk kez paylaştı! Minik kızı Leyla sosyal medyayı salladı

"ANNEMİ ARTIK ÇOK İYİ ANLIYORUM"

"Anneliği keşfediyorum" diyen Kobal, "Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor ve buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum" demişti.