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Haberler Galeri Sinem Kobal ilk kez paylaştı! Minik kızı Leyla sosyal medyayı salladı

Sinem Kobal ilk kez paylaştı! Minik kızı Leyla sosyal medyayı salladı

2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, peş peşe anne baba olma mutluluğu yaşamıştı. Kızlarını gözlerden uzak büyüten çiftten Sinem Kobal bir ilke imza attı. Minik kızı Leyla'yı paylaşan güzel oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Leyla...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 16:27
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Sinem Kobal ilk kez paylaştı! Minik kızı Leyla sosyal medyayı salladı

2020 yılında Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl ise ikinci kez anne baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Sinem Kobal ilk kez paylaştı! Minik kızı Leyla sosyal medyayı salladı

Doğum sonrası hızla fazla kilolarından kurtulan Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etti.

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Sinem Kobal ilk kez paylaştı! Minik kızı Leyla sosyal medyayı salladı

"KENAN ÇOK İYİ BİR BABA"

Geçtiğimiz haftalarda Hello dergisine röportaj veren Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'nın doğumundan sonra hayatının çok değiştiğini vurgularken, "Kenan çok iyi bir baba" demişti.

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Sinem Kobal ilk kez paylaştı! Minik kızı Leyla sosyal medyayı salladı

"ANNEMİ ARTIK ÇOK İYİ ANLIYORUM"

"Anneliği keşfediyorum" diyen Kobal, "Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor ve buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum" demişti.

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Sinem Kobal ilk kez paylaştı! Minik kızı Leyla sosyal medyayı salladı

İLK PAYLAŞIM

Çocuklarını kameralardan uzak büyüten güzel oyuncu, ilk kez kızı Leyla'nın fotoğrafını paylaştı.