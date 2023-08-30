30 Ağustos 2023, Çarşamba
Sinem Kobal ilk kez paylaştı! Minik kızı Leyla sosyal medyayı salladı
2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, peş peşe anne baba olma mutluluğu yaşamıştı. Kızlarını gözlerden uzak büyüten çiftten Sinem Kobal bir ilke imza attı. Minik kızı Leyla'yı paylaşan güzel oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Leyla...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 16:27
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