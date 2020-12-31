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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması: Zara…
Demet Akalın, İbo Show programına konuk gelen ve kulisini kullanan bir sanatçının tuvaletini pis bıraktığını söylemiş ve ortalık karışmıştı. Akalın'ın açıklaması tuvaleti pis bırakan sanatçının kim olduğuna dair sosyal medyada anketler düzenlenmişti. 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucu Bircan Bali, o ismin Zara olduğunu öne sürdü. Bali'nin iddiaları sonrası açıklama yapan Demet Akalın, "Benim olmadığım yerde nasıl Zara diyebilirim. Ne ayıp" şeklinde çıkan haberleri yalanladı.
Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:29
Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a katılan bir sanatçı Demet Akalın'ın kulisini kullanmış ve tuvaletini kirli bırakmıştı. Demet Akalın, ortak kullanılan kuliste tuvaletinin pis bırakıldığını söyleyerek sosyal medyadan isyan etmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akalın, isim vermeden tuvaletini kirleten kişi hakkında "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.
BİRCAN BALİ O İSMİ AÇIKLADI
Bu kişinin kim olduğu merak konusu olurken, 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali, canlı yayında Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten kişinin adını açıkladı.
Bali, konuyla ilgili, "Demet Akalın bunu söyledi pimi çekti ve polemikten uzak durmak adına isim vermedi ya ben ismi söylüyorum, şimdi yiyin birbirinizi. Ben duyduğumu söylüyorum. Valla ben bir şey demedim ama duyduğum kadarıyla Zara..."
"Zara'yla alakalı dedikodu onaylandı. Kameraya yakalandı diyelim. Demet Akalın'ın söylediği tarihle o kulisi kullanan kişi sayısı ortaya çıktı ama şimdi Demet bir manevrayla 'Hayır, ben onu kastetmedim' diyebilir. Demet'in bunu Zara olarak işaret ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.