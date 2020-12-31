Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması: Zara…

Demet Akalın, İbo Show programına konuk gelen ve kulisini kullanan bir sanatçının tuvaletini pis bıraktığını söylemiş ve ortalık karışmıştı. Akalın'ın açıklaması tuvaleti pis bırakan sanatçının kim olduğuna dair sosyal medyada anketler düzenlenmişti. 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucu Bircan Bali, o ismin Zara olduğunu öne sürdü. Bali'nin iddiaları sonrası açıklama yapan Demet Akalın, "Benim olmadığım yerde nasıl Zara diyebilirim. Ne ayıp" şeklinde çıkan haberleri yalanladı.