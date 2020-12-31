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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış! Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış!
Türk televizyonalarının en sevilen ve en uzun soluklu olan dizilerinden olan Çocuklar Duymasın ile adından söz ettiren usta oyuncunun Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'nda oynadığı ortaya çıktı. 1978 yılında yayınlanan Çöpçüler Kralı filminde, Kemal Sunal'ın da içerisinde bulunduğu tüp kuyruğunu sıraya sokan bu kişi bakın kimmiş...
Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:57
1978 yılında yayınlanan Çöpçüler Kralı filmi, Türk sinemasının en sevilen filmleri arasında yerini alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği filmde Kemal Sunal, 'Çöpçü Apti' rolünü üstleniyor ve sıra dışı bir mahallede başından geçen komik ve ilginç olaylar ele alınıyor.
Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda gibi birçok büyük oyuncunun yer aldığı filmde, yıllar sonra şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.
Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin tüp kuyruğuna girdiği bir sahnede, sırayı düzene sokan bir genç göze çarpıyor.
Bu genç, Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazınan Feri Akarnur'un ta kendisi!