Bircan Bali'den Oğuzhan Uğur'a zehir zemberek sözler: “Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin”

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla mücadele edilirken sosyal medyada asılsız çağrıların yayılmasına sebep olan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatılmıştı. 'Hatay'da baraj patladı' yalanıyla kurtarma çalışmalarının aksamasına neden olan Uğur'u sert şekilde eleştirenlerden biri de Bircan Bali oldu. Sunuculuğunu yaptığı programda zehir zemberek açıklamalarda bulunan Bali, "Dünyaları götürdünüz. Dünyaları yediniz, yuttunuz bana ne helal hoş olsun. Seni tıklayanların problemi. Burada hesap vereceksin. Orada ses gelen bir bebeği bıraktıysa senin yüzünden ekipler, hesap vereceksin Oğuzhan!" ifadelerini kullandı.