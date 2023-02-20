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Haberler Galeri Bircan Bali'den Oğuzhan Uğur'a zehir zemberek sözler: “Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin”

Bircan Bali'den Oğuzhan Uğur'a zehir zemberek sözler: “Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin”

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla mücadele edilirken sosyal medyada asılsız çağrıların yayılmasına sebep olan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatılmıştı. 'Hatay'da baraj patladı' yalanıyla kurtarma çalışmalarının aksamasına neden olan Uğur'u sert şekilde eleştirenlerden biri de Bircan Bali oldu. Sunuculuğunu yaptığı programda zehir zemberek açıklamalarda bulunan Bali, "Dünyaları götürdünüz. Dünyaları yediniz, yuttunuz bana ne helal hoş olsun. Seni tıklayanların problemi. Burada hesap vereceksin. Orada ses gelen bir bebeği bıraktıysa senin yüzünden ekipler, hesap vereceksin Oğuzhan!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:54
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Bircan Bali’den Oğuzhan Uğur’a zehir zemberek sözler: “Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin”

Deprem günü "Hatay'da baraj patladı" yalanını yayan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatılmış ve Uğur ifade vermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bircan Bali’den Oğuzhan Uğur’a zehir zemberek sözler: “Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin”

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binlerce insan enkaz altında hayata tutunmaya çalışırken sosyal medyada asılsız çağrıların yayılmasına sebep olan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un ifadesi ve sosyal medyadan yaptığı açıklama adeta itiraf niteliğindeydi

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Bircan Bali’den Oğuzhan Uğur’a zehir zemberek sözler: “Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin”

Türkiye, asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük depremin yarattığı yıkım ile mücadele ederken diğer yandan da sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonlarla da karşı karşıya kaldı.

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Bircan Bali’den Oğuzhan Uğur’a zehir zemberek sözler: “Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin”

VİCDANSIZLARDAN SAHTE İHBARLAR

Binlerce insan enkaz altında yaşam mücadelesi verirken, vicdansızlar sahte ihbar ve yalanlarla adeta insanların hayatıyla oynadı. Asılsız çağrıların yayılmasına en büyük sebebi veren hesaplardan biri de Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ydi.

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Bircan Bali’den Oğuzhan Uğur’a zehir zemberek sözler: “Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin”

YALANI YAYDI: GÜNAH ÇIKARTTI!

Oğuzhan Uğur, Twitter hesabından adeta itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Uğur, "Durum değerlendirmesi yaptık çağrı merkeziyle. Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir'den, Ankara'dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş… Bu insanlar yüzünden göçük altından yardım isteyen insanlardan videolu teyit istemek zorunda bile kalmışız. İnsana insan demekten utandık…" diyerek adeta günah çıkarmaya kalktı.