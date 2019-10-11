Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi olay oldu

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte yaşadığı ev sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimlerin özel hayatları sevenleri tarafından merakla takip edilirken, Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın kaldığı ev dikkat çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinin usta oyuncusu Engin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar çiftinin sevenleri, ünlü çiftin evine hayran kaldılar. İşte ünlülerin mest eden evleri.