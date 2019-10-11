11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi olay oldu

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte yaşadığı ev sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimlerin özel hayatları sevenleri tarafından merakla takip edilirken, Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın kaldığı ev dikkat çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinin usta oyuncusu Engin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar çiftinin sevenleri, ünlü çiftin evine hayran kaldılar. İşte ünlülerin mest eden evleri.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 13:39
  • 1
  • 41
Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi olay oldu

Diriliş Ertuğrul dizisi ile Türk televizyon tarihine geçen Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi olay oldu. Usta oyuncu gösterdiği performans ile mest ederken, Engin Altan Düzytan Neslişah Alkoçlar çiftinin sevenleri evlerine hayran kaldı.

  • 2
  • 41
Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi olay oldu

İşte Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar ile diğer ünlülerin evleri..

  • 3
  • 41
Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi olay oldu

EV DEĞİL SARAY YAVRUSU

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslihan Alkoçlar Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nde yaşıyor.

  • 4
  • 41
Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi olay oldu

Ünlü oyuncu eve 2,5 milyon dolar ödedi.

  • 5
  • 41
Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın evi olay oldu

Düzyatan, Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'ndeki villası için aylık 15 bin TL ödüyor.