Demet Akalın'dan Hadise'ye bir sataşma daha! Ortalık fena karışacak

Daha önce Hadise için "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın, bu sefer de Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşmasına gönderme yaptı. Hadise'nin Harbiye konseri sonrası yaptığı paylaşıma 'Mekanın sahibi geri geldi' yazmasına sinirlenen ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Demet Akalın Hadise için yeniden ağır ifadeler kullandı.