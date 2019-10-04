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Demet Akalın'dan Hadise'ye bir sataşma daha! Ortalık fena karışacak

Daha önce Hadise için "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın, bu sefer de Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşmasına gönderme yaptı. Hadise'nin Harbiye konseri sonrası yaptığı paylaşıma 'Mekanın sahibi geri geldi' yazmasına sinirlenen ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Demet Akalın Hadise için yeniden ağır ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 16:08
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Demet Akalın'dan Hadise'ye bir sataşma daha! Ortalık fena karışacak

Daha önce Hadise için "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın, bu kez de şarkıcıyı takipçi sayısından vurdu.

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Demet Akalın'dan Hadise'ye bir sataşma daha! Ortalık fena karışacak

Dün akşam Okan Kurt ile Etiler'de görüntülenen Akalın, muhabirlerin Hadise'nin Instagram'da 10 milyona ulaşması hakkında zehir zemberek sözler söyledi.

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Demet Akalın'dan Hadise'ye bir sataşma daha! Ortalık fena karışacak

"AY YAZIK ONA"

Gelenekselleşen hayran buluşmasını gerçekleştirdikten sonra mekanda çıkarken görüntülenen Demet Akalın, Hadise'yle arasında yaşanacak olan polemiğin fitilini ateşledi. Muhabirlerin Hadise'nin Instagram'da 10 milyon olmasını hatırlatınca konuşan Akalın, "Ay yazık ona günah valla. Ben araştırdım onu milyoncuk bile değil. Bıraksın milyonu falan zaten kocası da yok milyonu da yok" dedi.

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Demet Akalın'dan Hadise'ye bir sataşma daha! Ortalık fena karışacak

10 MİLYON OLUŞUNU KUTLAMIŞTI

Hadise, geçtiğimiz günlerde "Senin 10 milyon takipçin yok ki. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?" diyerek sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamıştı.

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Demet Akalın'dan Hadise'ye bir sataşma daha! Ortalık fena karışacak

Akalın ise bir araştırma yaptırdığını ve Hadise'nin Instagram'da gerçekten 10 milyon takipçisi olmadığını iddia etti. Hadise'nin Demet Akalın'ın bu açıklamasına ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.