Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı çıktı! Yamaç Çukur'a geri dönüyor ve...

Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı ile herkesi meraklandırdı. Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ödüllü oyuncu Aras Bulut İynemli hayat verdiği Yamaç karakteriyle Çukur dizisine damga vurmaya devam diyor. Mahallesine geri dönen Yamaç, Akın'ı şaşkına çevirdi. Mahallede yaşananlar Akın kadar Yamaç'ı da şaşırttı. Yamaç'ın bir süredir anlayamadığı gerçek yüzüne söylendi; orası artık onun Çukur'u! Oyunculuğu ile dikkat çeken Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. İnternet dünyasında Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi merak konusu oldu. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de kendisi kadar ünlü çıktı.