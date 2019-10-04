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Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı çıktı! Yamaç Çukur'a geri dönüyor ve...

Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı ile herkesi meraklandırdı. Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ödüllü oyuncu Aras Bulut İynemli hayat verdiği Yamaç karakteriyle Çukur dizisine damga vurmaya devam diyor. Mahallesine geri dönen Yamaç, Akın'ı şaşkına çevirdi. Mahallede yaşananlar Akın kadar Yamaç'ı da şaşırttı. Yamaç'ın bir süredir anlayamadığı gerçek yüzüne söylendi; orası artık onun Çukur'u! Oyunculuğu ile dikkat çeken Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. İnternet dünyasında Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi merak konusu oldu. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de kendisi kadar ünlü çıktı.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 16:38
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Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı çıktı! Yamaç Çukur'a geri dönüyor ve...

Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı ile herkesi meraklandırdı. Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ödüllü oyuncu Aras Bulut İynemli hayat verdiği Yamaç karakteriyle Çukur dizisine damga vurmaya devam diyor. Mahallesine geri dönen Yamaç, Akın'ı şaşkına çevirdi.

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Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı çıktı! Yamaç Çukur'a geri dönüyor ve...

Akın gövde gösterisi yapmak için Çukur'a iner. Mahalleli ile selamlaşan Akın, hiç beklemediği bir şey ile karşı karşıya kalır.

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Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı çıktı! Yamaç Çukur'a geri dönüyor ve...

Çukur'daki tek aksiyon Akın tarafından yaşanmaz. Yamaç Koçovalı da Çukur'a geri dönmüştür.

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Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı çıktı! Yamaç Çukur'a geri dönüyor ve...

"Çukur evimiz, Yamaç babamız" sloganları Akın'ı şaşkına çevirir.

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Çukur 3. sezon 4. bölüm fragmanı çıktı! Yamaç Çukur'a geri dönüyor ve...

Mahallede yaşananlar Akın kadar Yamaç'ı da şaşırttı. Yamaç'ın bir süredir anlayamadığı gerçek yüzüne söylendi; orası artık onun Çukur'u!