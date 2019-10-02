Demet Akalın’dan Alişan’a ‘cimri’ göndermesi

Uzun yıllardır küs olan Demet Akalın ve Alişan, canlı yayında yaptıkları telefon konuşması sonrası barışmışlardı. Barışmanın ardından yılların hasretini gidermeye çalışan ikili sık sık eşleriyle bir araya gelmeye başladı. Alişan önceki akşam eşi Buse Varol ile birlikte Demet Akalın ve Okan Kurt'u akşam yemeğine çıkardı. Akalın sosyal medyada yaptığı paylaşımla cimriliğiyle nam salan Alişan'a gönderme yaptı.