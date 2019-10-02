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Demet Akalın’dan Alişan’a ‘cimri’ göndermesi

Uzun yıllardır küs olan Demet Akalın ve Alişan, canlı yayında yaptıkları telefon konuşması sonrası barışmışlardı. Barışmanın ardından yılların hasretini gidermeye çalışan ikili sık sık eşleriyle bir araya gelmeye başladı. Alişan önceki akşam eşi Buse Varol ile birlikte Demet Akalın ve Okan Kurt'u akşam yemeğine çıkardı. Akalın sosyal medyada yaptığı paylaşımla cimriliğiyle nam salan Alişan'a gönderme yaptı.

Giriş Tarihi: 02.10.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 16:31
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Demet Akalın’dan Alişan’a ‘cimri’ göndermesi

Demet Akalın ve Alişan'ın küslüğü 6 yıl sonra 2. Sayfa programında son bulmuştu.

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Demet Akalın’dan Alişan’a ‘cimri’ göndermesi

Uzun süre birbirlerinin adını bile anmayan ikili canlı yayında barışmış kırgınlıklarını geride bırakmıştı.

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Demet Akalın’dan Alişan’a ‘cimri’ göndermesi

Alişan eşi Buse Varol'la birlikte Demet Akalın ve Okan Kurt'u akşam yemeğine çıkardı.

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Demet Akalın’dan Alişan’a ‘cimri’ göndermesi

O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Alişan fotoğrafın altına da 'Hiçbir masraftan kaçmadım. Afiyet olsun' mesajını yazdı.

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Demet Akalın’dan Alişan’a ‘cimri’ göndermesi

Alişan'ın paylaşımına yorum yapan Demet Akalın; 'Oy kanka be eskiden daha cimriydin valla yenge iyi geldi. Yaşasın "Buse'li" hayat!' mesajını yazdı.