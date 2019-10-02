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Kuzgun dizisinin Dila’sı Burcu Bircik’in makyajsız halini görenler tanıyamadı

Kuzgun dizisindeki başarılı performansıyla çok konuşulan oyunculardan olan Burcu Biricik, Barış Arduç ile aralarındaki uyumla adından söz ettirmeyi başardı. İzleyicilerin yakından takip ettiği güzel oyuncunun makyajsız hali sosyal medyayı salladı. Burcu Biricik'in makyajsız halini görenler ünlü oyuncuyu tanımakta zorluk çekti. İşte Burcu Biricik ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 17:24
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Kuzgun dizisinin Dila’sı Burcu Bircik’in makyajsız halini görenler tanıyamadı

Oyunculuktaki başarısıyla tüm gözleri üzerine çeviren Burcu Biricik'in makyajsız halini görenler tanımakta zorluk çekti. İşte Burcu Biricik ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

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Kuzgun dizisinin Dila’sı Burcu Bircik’in makyajsız halini görenler tanıyamadı

Yıldız Tilbe

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Kuzgun dizisinin Dila’sı Burcu Bircik’in makyajsız halini görenler tanıyamadı

Yıldız Tilbe

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Kuzgun dizisinin Dila’sı Burcu Bircik’in makyajsız halini görenler tanıyamadı

Irina Shayk

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  • 106
Kuzgun dizisinin Dila’sı Burcu Bircik’in makyajsız halini görenler tanıyamadı

Irina Shayk