Kuzgun dizisinin Dila’sı Burcu Bircik’in makyajsız halini görenler tanıyamadı

Kuzgun dizisindeki başarılı performansıyla çok konuşulan oyunculardan olan Burcu Biricik, Barış Arduç ile aralarındaki uyumla adından söz ettirmeyi başardı. İzleyicilerin yakından takip ettiği güzel oyuncunun makyajsız hali sosyal medyayı salladı. Burcu Biricik'in makyajsız halini görenler ünlü oyuncuyu tanımakta zorluk çekti. İşte Burcu Biricik ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...