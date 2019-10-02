Afili Aşk'ın yıldızları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul arasındaki fark şok etti

Afili Aşk dizisinin sevilen isimleri Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul dizideki performansları ile hayranlarından tam not aldılar. Burcu Özberk kimdir? Çağlar Ertuğrul yaşı? Burcu Özberk estetiksiz hali nasıl? soruları hayranları tarafından en sık aratılan soruların başında geliyor. Ünlü isimlerin hayranları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul arasındaki farkı duyunca şaşkınlığını gizleyemiyor.