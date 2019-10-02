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Afili Aşk'ın yıldızları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul arasındaki fark şok etti
Afili Aşk dizisinin sevilen isimleri Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul dizideki performansları ile hayranlarından tam not aldılar. Burcu Özberk kimdir? Çağlar Ertuğrul yaşı? Burcu Özberk estetiksiz hali nasıl? soruları hayranları tarafından en sık aratılan soruların başında geliyor. Ünlü isimlerin hayranları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul arasındaki farkı duyunca şaşkınlığını gizleyemiyor.
Giriş Tarihi: 02.10.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 16:01
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