Demet Akalın sahnede fena düştü! Şarkı söylerken kendini yere buldu

Demet Akalın sahnede yere kapaklandı. Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde şarkı söylemek için sahneden inen Akalın, geri çıkmak istediği sırada ayağı takılarak yere düştü. Okan Kurt'un pansuman yaptığı Akalın, sonrasında konsere devam ederken kendisinin "Uşak Gazisi" olduğunu söyledi.