05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Demet Akalın sahnede fena düştü! Şarkı söylerken kendini yere buldu

Demet Akalın sahnede fena düştü! Şarkı söylerken kendini yere buldu

Demet Akalın sahnede yere kapaklandı. Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde şarkı söylemek için sahneden inen Akalın, geri çıkmak istediği sırada ayağı takılarak yere düştü. Okan Kurt'un pansuman yaptığı Akalın, sonrasında konsere devam ederken kendisinin "Uşak Gazisi" olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 11:43
  • 1
  • 11
Demet Akalın sahnede fena düştü! Şarkı söylerken kendini yere buldu

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel düzenlenen konserler Demet Akalın konseriyle son buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Demet Akalın sahnede fena düştü! Şarkı söylerken kendini yere buldu

Binlerce hayranının takip ettiği konserde Akalın saatler 21.30'u gösterdiğinde sahne aldı.

  • 3
  • 11
Demet Akalın sahnede fena düştü! Şarkı söylerken kendini yere buldu

SEVENLERİNİN YANINA İNDİ

En sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın sahneden inip vatandaşların yanına giderek şarkılarına orada devam etti.

  • 4
  • 11
Demet Akalın sahnede fena düştü! Şarkı söylerken kendini yere buldu

YERE KAPAKLANDI

Çok sayıda vatandaşla fotoğraf da çektiren pop yıldızı Akalın sahneye yürüdüğü esnada ayağı takılarak yere düştü.

  • 5
  • 11
Demet Akalın sahnede fena düştü! Şarkı söylerken kendini yere buldu

EŞİ PANSUMAN YAPTI

Güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırılan şarkıcıya sahneye çıktığı anda yaralandığı bacağına eşi Okan Kurt pansuman yaptı.