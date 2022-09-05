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Defne Samyeli’den aşk bombası! Serdar Bilgili ile fena yakalandı

Defne Samyeli'nin Beşiktaş Eski Başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. O dönem aşk iddialarını yalanlayan ikili bu kez fena yakalandı. Önceki gece ilk kez görüntülenen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili, çevrelerine aldırış etmeden gece boyunca el ele diz dize oturdu. İşte aşkın ilk karesi...

Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:39
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Defne Samyeli’den aşk bombası! Serdar Bilgili ile fena yakalandı

Adları aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli ve Serdar Bilgili, önceki gece ilk kez bir mekandan birlikte görüntülendi. Mekâna ayrı ayrı gelip, içeride buluşan çiftin barıştığı ve yeniden aşk yaşadığı iddia edildi.

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Defne Samyeli’den aşk bombası! Serdar Bilgili ile fena yakalandı

Hürriyet haberine göre; Defne Samyeli'nin adı, 2019'da Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra Serdar Bilgili ile anılmış, ancak çift bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

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Defne Samyeli’den aşk bombası! Serdar Bilgili ile fena yakalandı

Bir mekanda ilk kez görüntülenen ikili, çevrelerine aldırış etmeden gece boyunca el ele diz dize oturdu.

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Defne Samyeli’den aşk bombası! Serdar Bilgili ile fena yakalandı

Önce baş başa olan çifte, sonradan arkadaşları da katıldı. Bol bol gülen ve kadeh kaldıran Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'nin barışmayı kutladığı gelen haberler arasında.

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Defne Samyeli’den aşk bombası! Serdar Bilgili ile fena yakalandı

Keyifli geçen gecenin ardından Defne Samyeli ve Serdar Bilgili, birbirlerine sarılarak mekândan ayrıldı.