05 Eylül 2022, Pazartesi
Defne Samyeli’den aşk bombası! Serdar Bilgili ile fena yakalandı
Defne Samyeli'nin Beşiktaş Eski Başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. O dönem aşk iddialarını yalanlayan ikili bu kez fena yakalandı. Önceki gece ilk kez görüntülenen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili, çevrelerine aldırış etmeden gece boyunca el ele diz dize oturdu. İşte aşkın ilk karesi...
Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:39
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