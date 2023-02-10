Deprem felaketi sonrası sosyal medya trollerine Edip Akbayram ve Selda Bağcan’dan sert tepki: Sen ben yok Türkiye var

Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına sanat dünyasından tepkiler dinmedi. Usta sanatçı Edip Akbayram, "Gün siyaset yapma günü değil, gün birlik, beraberlik günüdür. Ben, sen yok, Türkiye var" derken Selda Bağcan ise Türk halkı olarak yardım için seferber olduk. Depremzedeler geçmiş olsun, kalbimiz onların yanında."