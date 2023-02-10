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Haberler Galeri Deprem felaketi sonrası sosyal medya trollerine Edip Akbayram ve Selda Bağcan’dan sert tepki: Sen ben yok Türkiye var

Deprem felaketi sonrası sosyal medya trollerine Edip Akbayram ve Selda Bağcan’dan sert tepki: Sen ben yok Türkiye var

Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına sanat dünyasından tepkiler dinmedi. Usta sanatçı Edip Akbayram, "Gün siyaset yapma günü değil, gün birlik, beraberlik günüdür. Ben, sen yok, Türkiye var" derken Selda Bağcan ise Türk halkı olarak yardım için seferber olduk. Depremzedeler geçmiş olsun, kalbimiz onların yanında."

Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 11:52
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Deprem felaketi sonrası sosyal medya trollerine Edip Akbayram ve Selda Bağcan’dan sert tepki: Sen ben yok Türkiye var

Türkiye asrın felaketiyle boğuşurken bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına sanat dünyasından tepkiler dinmiyor. Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Edip Akbayram ve Selda Bağcan, birlikte ve beraberlik mesajı verdi. İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı...

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Deprem felaketi sonrası sosyal medya trollerine Edip Akbayram ve Selda Bağcan’dan sert tepki: Sen ben yok Türkiye var

Türkiye bu hafta başı büyük bir deprem felaketiyle sarsıldı. Merkez üstü Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem, son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak kayda geçti. Deprem görüntülerini izlerken kahroluyoruz. Yıkılan binaların altında kalanları kurtarma mücadelesini gördükçe, gözyaşlarımız sel oluyor. Allah bir daha milletimize böyle büyük bir acı yaşatmasın.

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Deprem felaketi sonrası sosyal medya trollerine Edip Akbayram ve Selda Bağcan’dan sert tepki: Sen ben yok Türkiye var

Depremzedelere yardım edebilmek adına her kesimden insan tek yürek olduk, seferber olduk. Sosyal medyada bu birlik, beraberlik tablosunu gördükçe, "Biz büyük bir milletiz, zor zamanların üstesinden geleceğiz" diyorum.

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Deprem felaketi sonrası sosyal medya trollerine Edip Akbayram ve Selda Bağcan’dan sert tepki: Sen ben yok Türkiye var

Bazı zamanlar vardır, hangi görüşten olursan ol, tek hedef için mücadele edersin. İşte biz de milletçe böyle günlerden geçiyoruz. Deprem felaketinden zarar gören insanlarımız için el ele verdik, yardım seferberliğimiz çığ gibi büyüyor...

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Deprem felaketi sonrası sosyal medya trollerine Edip Akbayram ve Selda Bağcan’dan sert tepki: Sen ben yok Türkiye var

BİRLİK İÇİNDE SEFERBER OLALIM

10 ili etkileyen ve çok sayıda can kaybına yol açan deprem felaketi sonrası sanat dünyasından da birçok isim deprem mesajı paylaştı. Ben de Türkiye'nin usta sanatçılarından Selda Bağcan ve Edip Akbayram'a duygu ve düşüncelerini sordum.