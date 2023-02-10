10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Taha Duymaz’dan yeni haber geldi! CZN Burak son durumu açıkladı: "8 katın altından çıkaracağız”

Taha Duymaz’dan yeni haber geldi! CZN Burak son durumu açıkladı: "8 katın altından çıkaracağız”

Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık depremde fenomen Taha Duymaz'ın da enkaz altında kaldığı ortaya çıkmıştı. Kardeşleriyle birlikte halasının evinde enkaz altında olan Duymaz'dan güzel bir haber beklenirken Taha'yı kurtarmak için başından bu yana büyük çaba veren CZN Burak, Taha'nın son durumunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.02.2023 13:16
  • 1
  • 25
Taha Duymaz’dan yeni haber geldi! CZN Burak son durumu açıkladı: 8 katın altından çıkaracağız”

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında. Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını açıklamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Taha Duymaz’dan yeni haber geldi! CZN Burak son durumu açıkladı: 8 katın altından çıkaracağız”

Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söyledi: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"

  • 3
  • 25
Taha Duymaz’dan yeni haber geldi! CZN Burak son durumu açıkladı: 8 katın altından çıkaracağız”

Taha Duymaz ve ailesinin enkazdan çıkarılması için çaba veren isimlerden biri de CZN Burak lakaplı Burak Özdemir.

  • 4
  • 25
Taha Duymaz’dan yeni haber geldi! CZN Burak son durumu açıkladı: 8 katın altından çıkaracağız”

CZN Burak bu gelişmeden önce konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • 5
  • 25
Taha Duymaz’dan yeni haber geldi! CZN Burak son durumu açıkladı: 8 katın altından çıkaracağız”

SON DURUMU AÇIKLADI

Felaketin ilk günlerinden bu yana Hatay'da olan CZN Burak Instagram hesabında hem Hatay'daki son durumu hem de Taha Duymaz'ı kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.