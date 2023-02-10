10 Şubat 2023, Cuma
Taha Duymaz’dan yeni haber geldi! CZN Burak son durumu açıkladı: "8 katın altından çıkaracağız”
Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık depremde fenomen Taha Duymaz'ın da enkaz altında kaldığı ortaya çıkmıştı. Kardeşleriyle birlikte halasının evinde enkaz altında olan Duymaz'dan güzel bir haber beklenirken Taha'yı kurtarmak için başından bu yana büyük çaba veren CZN Burak, Taha'nın son durumunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 10.02.2023 13:16
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