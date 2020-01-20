Ayrılık sonrası Prens Harry’den ilk açıklama: Başka seçenek kalmadı!

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin 'üst düzey' üyeliğini bırakacaklarını açıklaması dünya basınında adeta şok etkisi yaratmıştı. Kraliyet Ailesi'nde yapılan toplantının ardından Kraliçe II. Elizabeth tarafından bir açıklama yayınlanmış ve çiftin kararlarına saygı duyulduğu söylenmişti. Karara ilişkin dün yapılan detaylı açıklamanın ardından Prens Harry ilk kez konuştu. Bu kararı alırken oldukça zorlandığını söyleyen Harry'nin 'Başka seçenek kalmamıştı' demesi dikkat çekti.