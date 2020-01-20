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Ayrılık sonrası Prens Harry’den ilk açıklama: Başka seçenek kalmadı!

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin 'üst düzey' üyeliğini bırakacaklarını açıklaması dünya basınında adeta şok etkisi yaratmıştı. Kraliyet Ailesi'nde yapılan toplantının ardından Kraliçe II. Elizabeth tarafından bir açıklama yayınlanmış ve çiftin kararlarına saygı duyulduğu söylenmişti. Karara ilişkin dün yapılan detaylı açıklamanın ardından Prens Harry ilk kez konuştu. Bu kararı alırken oldukça zorlandığını söyleyen Harry'nin 'Başka seçenek kalmamıştı' demesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.01.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 12:01
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Ayrılık sonrası Prens Harry’den ilk açıklama: Başka seçenek kalmadı!

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin 'üst düzey' üyeliğini bırakacaklarını açıklamıştı.

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Ayrılık sonrası Prens Harry’den ilk açıklama: Başka seçenek kalmadı!

Olayın ardından Kraliçe II. Elizabeth, Prens Charles, Prens William ve Prens Harry ile acil bir toplantı yapmış, ardından torunu ve ailesinin bu kararını onayladığını duyurmuştu.

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Ayrılık sonrası Prens Harry’den ilk açıklama: Başka seçenek kalmadı!

Bu kararla da çift zamanlarını dönüşümlü olarak Kanada ve İngiltere de geçirme kararı almıştı.

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Ayrılık sonrası Prens Harry’den ilk açıklama: Başka seçenek kalmadı!

Karara ilişkin dün detayların açıklanmasının ardından Prens Harry ilk kez Afrika'daki AIDS hastası çocukların yararına çalışan Sentebale adlı derneğin gecesinde konuştu.

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Ayrılık sonrası Prens Harry’den ilk açıklama: Başka seçenek kalmadı!

Prens Harry sözlerine "İngiltere benim yuvam ve aşık olduğum yer. Bu asla değişmeyecek" dedi ancak "Başka seçenek kalmamıştı" diye devam etti.