Della Miles’ten koronavirüs karantinasındaki çocuklar için ‘Çocuklar Kulübü’ sürprizi

Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen Türkiye'deki öğrenciler için 'Çocuk Kulübü' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Miles, 3-10 yaş arasındaki çocuklara haftanın 3 günü İngilizce öğretecek. Aynı zamanda, cezaevindeki çocukların topluma kazandırılması konusunda uzman sosyolog ve hukukçu olan Della Miles, akademik eğitimi sevgisiyle birleştirerek hareket ettiğini vurgulayıp, "Maalesef, İngilizce eğitim videolarını sokağa çıkamadığımız için evimizin ufak bir köşesinde ancak sevgimizle çekebiliyoruz. Haydi hem eğlenelim hem de öğrenelim" diye konuştu.