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Kıvanç Tatlıtuğ meslek değiştirdi! Sanayide oto tamirci oldu!
Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hobisini meslek haline getirdi. Otomobil ve motosiklet tutkunu olan Kıvanç Tatlıtuğ'un araba modifiye etmekle de ilgilenmeye başlamıştı. Tutkusunu meslek haline getiren Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde tamirhane açtı. Tamirhanesinde modifiye işleri yapan yakışıklı oyuncunun işlerle bizzat kendisinin ilgilendiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.06.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 10:50
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