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Kıvanç Tatlıtuğ meslek değiştirdi! Sanayide oto tamirci oldu!

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hobisini meslek haline getirdi. Otomobil ve motosiklet tutkunu olan Kıvanç Tatlıtuğ'un araba modifiye etmekle de ilgilenmeye başlamıştı. Tutkusunu meslek haline getiren Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde tamirhane açtı. Tamirhanesinde modifiye işleri yapan yakışıklı oyuncunun işlerle bizzat kendisinin ilgilendiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.06.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 10:50
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Kıvanç Tatlıtuğ meslek değiştirdi! Sanayide oto tamirci oldu!

Araba merakıyla biline oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde açtığı tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ meslek değiştirdi! Sanayide oto tamirci oldu!

Stilist Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, hem doğa hem de otomobil tutkusuyla biliniyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ meslek değiştirdi! Sanayide oto tamirci oldu!

Geniş bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatlıtuğ'un, en büyük hobilerinden birin de araba modifiye etmek olduğu ortaya çıktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ meslek değiştirdi! Sanayide oto tamirci oldu!

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; bu tutkusunun peşinden giden yakışıklı oyuncu, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde bir tamirhane açtı.

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Kıvanç Tatlıtuğ meslek değiştirdi! Sanayide oto tamirci oldu!

Tamirhanede modifiye işleriyle bizzat ilgilenen Tatlıtuğ, hem kendisi için farklı dönemlere ait otomobiller topluyor hem de yakın dostlarına yardımcı oluyor.