100 bin TL’lik “Guinness Rekorlar Kitabı’na giren hıçkırık” sorusu yarışmacıya zorlu anlar yaşattı… Doğru yanıtı görenler şaştı kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de tüm jokerlerini kullanarak 100 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı "1894-1991 yılları arasında yaşamış, 1922 yılında 28 yaşındayken hıçkırık nöbetine tutulup aralıksız hıçkıran ve Guinness Dünya Rekorlarına giren Charles Osborne'un hıçkırıkları hangi yıl durmuştur? sorusunda verdiği cevapla seyircileri şok etti. İzleyenlere yarışma boyunca inanılmaz anlar yaşatan o isim soruyu bilemedi ve yarışmadan 50 bin TL'lik ödülle ayrıldı. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt…