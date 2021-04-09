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Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Yeni projesiyle geri dönüyor! Sosyal medyadan duyurdu...

Bir döneme damga vuran Deli Yürek dizisiyle adını duyuran Zeynep Tokuş'dan paylaşım kafaları karıştırdı. Sevilen isim uzun süredir ekranlardan uzaktı. Ancak yeni projesi ile ekranlara döneceği müjdesini verdi. Aşkın Kıyameti filminde rol alacak olan Zeynep Tokuş'a Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Seda Türkmen ve Musa Uzunlar eşlik edecek. Zeynep Tokuş'un hangi karaktere hayat vereceği hayranları tarafından merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 23:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 23:45
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Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Yeni projesiyle geri dönüyor! Sosyal medyadan duyurdu...

Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu. Yeni projesiyle geri dönüyor. Sosyal medyadan duyurdu. Ekranlardan elini eteğini çeken başarılı oyuncu Zeynep Tokuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Kendisine gelen her projeye hayrı yanıtını veren Zeynep Tokuş, yeni bir film için el sıkıştı. Deli Yürek dizisinin hayranları güzel oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.

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Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Yeni projesiyle geri dönüyor! Sosyal medyadan duyurdu...

Uzun süredir film ve dizi setlerinden uzak olan Zeynep Tokuş sonunda bir projeye "evet" dedi. Ünlü oyuncu ödüllü yönetmenimiz Hilal Saral'ın önümüzdeki hafta çekimlerine başlayacağı BKM yapımı "Aşkın Kıyameti" filminde rol alacak.

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Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Yeni projesiyle geri dönüyor! Sosyal medyadan duyurdu...

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı filmde ayrıca Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Seda Türkmen ve Musa Uzunlar oynayacak.

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Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Yeni projesiyle geri dönüyor! Sosyal medyadan duyurdu...

ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

Zeynep Tokuş 1977 yılında Ankara'da doğdu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Zeynep Tokuş, evlendikten sonra yoga eğitimi aldı ve yoga eğitmenliğine başladı. Türiye, Zeynep Tokuş'u başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı Deli Yürek dizisiyle tanıdı.

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Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Yeni projesiyle geri dönüyor! Sosyal medyadan duyurdu...

Zeynep Tokuş, 1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.