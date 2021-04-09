Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Yeni projesiyle geri dönüyor! Sosyal medyadan duyurdu...

Bir döneme damga vuran Deli Yürek dizisiyle adını duyuran Zeynep Tokuş'dan paylaşım kafaları karıştırdı. Sevilen isim uzun süredir ekranlardan uzaktı. Ancak yeni projesi ile ekranlara döneceği müjdesini verdi. Aşkın Kıyameti filminde rol alacak olan Zeynep Tokuş'a Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Seda Türkmen ve Musa Uzunlar eşlik edecek. Zeynep Tokuş'un hangi karaktere hayat vereceği hayranları tarafından merak ediliyor.