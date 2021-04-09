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Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi! Benzerlikleri pes dedirtti

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Komiser Zeynep' karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik,oyunculuğu bıraktı. Diziden ayrılmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanlara yardımına koşmaya başlayan Özçelik, yaptığı yardımlarla adeta gönülleri fethetti. İmza attığı yardım projeleriyle adından sık sık söz ettiren Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip edilirken Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 22:44 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 22:45
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Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi! Benzerlikleri pes dedirtti

Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz karakterlerinden 'Zeynep Komiser'e hayat veren Gamze Özçelik gündeme geldi. Gamze Özçelik'in ortaya çıkan kardeşi Meltem Özçelik'le benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Gamze Özçelik başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi! Benzerlikleri pes dedirtti

ARAS BULUT İYNEMLİ

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Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi! Benzerlikleri pes dedirtti

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

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Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi! Benzerlikleri pes dedirtti

ARAS BULUT İYNEMLİ ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

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Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi! Benzerlikleri pes dedirtti

ASLIHAN GÜNER