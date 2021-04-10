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Kurtlar Vadisi için ardı ardına iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü olması dolayısıyla yeniden başlama iddilarını sorguluyor. Dizide rol alan kilit isimlerden yeni paylaşımlar gelmeye devam ederken, Necati Şaşmaz'ın açıklamaları heyecanlandırdı. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 00:02
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