10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurtlar Vadisi için ardı ardına iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...

Kurtlar Vadisi için ardı ardına iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü olması dolayısıyla yeniden başlama iddilarını sorguluyor. Dizide rol alan kilit isimlerden yeni paylaşımlar gelmeye devam ederken, Necati Şaşmaz'ın açıklamaları heyecanlandırdı. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 00:02
  • 1
  • 9
Kurtlar Vadisi için ardı ardına iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hayranları dizi hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Dizinin yapımcısı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın açıklamaları takipçilerini heyecanlandırdı. Dizinin Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle döneceği de iddialar arasında bulunuyor. Biz de sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Kurtlar Vadisi için ardı ardına iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...

KENAN İMİRZALİOĞLU İDDİASI!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrılan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da yeşil ışık yaktığı Kurtlar Vadisi Kaos dizisi projesinde Necati Şaşmaz ile beraber başrollerde oynayabileceği iddia edildi.

  • 3
  • 9
Kurtlar Vadisi için ardı ardına iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...

Kendisine teklif gelmesi durumunda bunu mutlaka değerlendireceğini belirten İmirzalıoğlu, "Oyunculuğu bırakmış değilim. Şu ana kadar da bana ulaşan bir teklif bulunmamakta. Bir teklif gelmesi durumunda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde seve seve oynarım." ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 9
Kurtlar Vadisi için ardı ardına iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında bazı açıklamalar yapan oyuncu Necati Şaşmaz, "Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji bulunmakta. Bizde bu kaos yönetiminden nasıl kurtulacağımız adına yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanması ile gündem yeniden alev aldı. Yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin en geç 2021 Ekim ayında ATV ekranlarında başlayacağı iddia edilmekte.

  • 5
  • 9
Kurtlar Vadisi için ardı ardına iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...

OYUNCU ÇİĞDEM BATUR YALANLAMIŞTI

Oyuncu Çiğdem Batur, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönecek 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarına ilk kez cevap verdi. Yıllar önce projede Savcı Leyla karakterine fenomen olan Batur, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" cevabını verdi. Çiğdem Batur bir diğer açıklamasında ise "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum" dedi.