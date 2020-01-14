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Defne Samyeli'nin sözlerine Mustafa Sandal'dan olay yanıt

Mustafa Sandal'ın hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' adlı kitabında ilk kez ortaya çıkan Defne Samyeli aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Samyeli, "Tamamen gerçek dışı bir iddiayla uyandım bu sabah. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır" dedi. Samyeli'nin sözlerinin ardından Mustafa Sandal'dan olay yaratan bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 14:07
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Defne Samyeli'nin sözlerine Mustafa Sandal'dan olay yanıt

Defne Samyeli'nin "Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" sözlerine Mustafa Sandal'dan yanıt geldi.

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Defne Samyeli'nin sözlerine Mustafa Sandal'dan olay yanıt

Mustafa Sandal hayatını anlattığı "Beni Ağlatma" adlı kitabında Tuba Ünsal'la aşkının yanı sıra Defne Samyeli'yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi de anlattı.

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Defne Samyeli'nin sözlerine Mustafa Sandal'dan olay yanıt

Mustafa Sandal'ın bu hikayesine Defne Samyeli sert bir cevap verdi.

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Defne Samyeli'nin sözlerine Mustafa Sandal'dan olay yanıt

Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" dedi.

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Defne Samyeli'nin sözlerine Mustafa Sandal'dan olay yanıt

Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin sözlerine ise 2. Sayfa programında yanıt verdi.