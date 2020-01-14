Defne Samyeli'nin sözlerine Mustafa Sandal'dan olay yanıt

Mustafa Sandal'ın hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' adlı kitabında ilk kez ortaya çıkan Defne Samyeli aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Samyeli, "Tamamen gerçek dışı bir iddiayla uyandım bu sabah. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır" dedi. Samyeli'nin sözlerinin ardından Mustafa Sandal'dan olay yaratan bir açıklama geldi.