Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

Afili Aşk dizisinde canlandırdıkları Ayşe ve Kerem rolleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk sosyal medyanın da gündemine oturdu. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki uyum sayesinde Afili Aşk da reyting mücadelesinde başarılı performans sergiledi. Birbirlerine oldukça yakıştırılan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in arasındaki boy farkı ise merak konusu oldu. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı...