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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

Afili Aşk dizisinde canlandırdıkları Ayşe ve Kerem rolleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk sosyal medyanın da gündemine oturdu. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki uyum sayesinde Afili Aşk da reyting mücadelesinde başarılı performans sergiledi. Birbirlerine oldukça yakıştırılan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in arasındaki boy farkı ise merak konusu oldu. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 16:17
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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

Aralarındaki uyumla Afili Aşk dizisine damga vuran Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in arasındaki boy farkı merak konusu oldu. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk başta olmak üzere ünlülerin boyları...

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

EBRU ŞAHİN - 170 cm

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

MİNE TUGAY - 170 CM

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM