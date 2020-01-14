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Serdar Ortaç'ın tepki çeken sözlerine Chloe Loughnan'dan cevap geldi

Geçtiğimiz yıl Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğinin sonlandıran Serdar Ortaç yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde eski eşini unutamadığını ve çocuk yapmadığı için pişman olduğunu söyleyen Ortaç bu kez de nafaka açıklamasıyla olay oldu. Ortaç'ın "10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim" sözlerine eski eşi Chloe Loughnan'dan cevap geldi.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 13:21
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Serdar Ortaç'ın tepki çeken sözlerine Chloe Loughnan'dan cevap geldi

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 5 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde eski eşine nafaka karşılığında senet verdiği ve her ay taksitle ödediğinin ortaya çıkmasının ardından Ortaç, "Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim" dedi.

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Serdar Ortaç'ın tepki çeken sözlerine Chloe Loughnan'dan cevap geldi

Serdar Ortaç'ın tepki çeken sözlerine Chloe'den yanıt geldi.

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Serdar Ortaç'ın tepki çeken sözlerine Chloe Loughnan'dan cevap geldi

AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğin ardından Ağustos 2019'da boşandığı Chloe Loughnan için yaptığı açıklamayla tepki topladı.

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Serdar Ortaç'ın tepki çeken sözlerine Chloe Loughnan'dan cevap geldi

Popçu "Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Bir yılda bitecek. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun" dedi.

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Serdar Ortaç'ın tepki çeken sözlerine Chloe Loughnan'dan cevap geldi

Bu rakamın 1 milyon TL olduğu iddiasına yorum yapmadı. Serdar Ortaç'ın bu sözleri Instagram'da en çok olumsuz yorum alan haberler arasındaydı. Kadınlar, Ortaç'a özetle şöyle yazdı: "Eski eşinden hizmetli gibi bahsetmen hiç yakışmadı."