Serdar Ortaç'ın tepki çeken sözlerine Chloe Loughnan'dan cevap geldi

Geçtiğimiz yıl Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğinin sonlandıran Serdar Ortaç yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde eski eşini unutamadığını ve çocuk yapmadığı için pişman olduğunu söyleyen Ortaç bu kez de nafaka açıklamasıyla olay oldu. Ortaç'ın "10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim" sözlerine eski eşi Chloe Loughnan'dan cevap geldi.